Poroşenko ve Bartholomeos'un gizli anlaşması ortaya çıktı: Otosefallik karşılığında Fener Rum Patrikhanesi'ne çok sayıda mülk verilecek

Ukrayna yönetimi ile Fener Rum Patrikhanesi arasında yapılan gizli işbirliği anlaşması Ukrayna basınına yansıdı.

Ukrainskiye Novosti gazetesinin haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verilmesi karşılığında Fener Rum Patriği Bartholomeos'a Ukrayna'da binalar, tesisler ve çeşitli mülkler vermeyi taahhüt etti.

© REUTERS / Maxim Shemetov Putin yıl sonu basın toplantısı düzenledi: Türkiye NATO üyesi olmasına karşın bağımsız bir dış politika izliyor

Ukrainskiye Novosti'nin Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden aldığı anlaşma nüshasında, "Ukrayna, anlaşmanın amacına uygun olarak Fener Rum Patrikhanesi'nin Kiev temsilciliğinin misyon faaliyetleri için gerekli binaları, tesisleri ve çeşitli mülkleri almasını sağlayacak" ifadelerine yer verildiği görüldü.

PUTİN, BARTHOLOMEOS'U TEŞVİK EDEN ŞEYİN PARA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2018'de düzenlediği büyük basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik vermeye teşvik eden unsurların para ve ABD'nin öğütleri olduğunu belirtmişti.

Ortodoks dünyasında yaşananları 'akıl almaz' ve 'devletin dini hayata doğrudan müdahalesi' olarak nitelendiren Putin, "Bartholomeos için teşvik edici ana unsurun para olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeyi kendisine bağlayıp sonrasında kazanç elde etmek istiyor. Elbette ABD'nin öğütleri de önemli. Bunlar kabul edilemez şeyler. Bu durum, yaşananların, Rusya ve Ukrayna halklarının arasını daha fazla açma amacı taşıdığının bir başka kanıtı" demişti.