İtalya yasal düzenleme getirdi: Aşı yoksa okul da yok

Bir süredir zorunlu aşıyı tartışan İtalya, özellikle geçen yıl kızamık vakalarındaki hızlı artışın ardından yasal düzenlemeyi gündeme getirdi. Yeni kurallara göre, altı yaşına kadar çocukların aşı yaptırdığına dair resmi bir belge yoksa bu çocuklar yuvalara ya da anaokullarına kabul edilmeyecek.
BAKAN, SÜREYİ UZATMAYI KABUL ETMEDİ
Düzenleme konusunda bir hayli ciddi olan Sağlık Bakanlığı, aşıların tamamlanması gereken son tarihi uzatmayı da kabul etmedi. Süre 10 Mart'ta doldu.
Sağlık Bakanı Giulia Grillo, "Kurallar basit, aşı yoksa okul yok" dedi.
YENİ DÜZENLEMEYE YÜZDE 95 HEDEFİNE YAKLAŞILDI
İtalyan kamuoyunda, önceki Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin'e atfen ‘Lorenzin yasası' olarak anılan yasal düzenleme çocukların okula başlamadan önce zorunlu aşıları tamamlamasını öngörüyordu. Bu aşılar kızamık, kızamıkçık, çocuk felci, suçiçeği ve kabakulak hastalıklarını kapsıyordu.
Yetkililer son düzenlemeyle, 2015 doğumlu çocuklarda yüzde 95 hedefine neredeyse yaklaştıklarını duyurdu.
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