Alman gazeteci Brase'nin Türkiye'deki basın kartı uzatıldı

DW Türkçe'nin haberine göre Alman ZDF televizyonunun İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını ve birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Brase, "Türkiye kararını düzeltti. Jörg Brase basın kartını alacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a döneceğim. Thomas Seibert ve diğer birçok kişi ise kartını beklemeyi sürdürüyor" dedi.
#Türkei korrigiert Entscheidung. @JorgBrase soll nun doch seine Pressekarte bekommen. Ich werde in den kommenden Tagen nach Istanbul zurückkehren. Thomas Seibert @BosphorusNews wartet weiter auf seine Karte, und viele andere auch.— Jörg Brase (@JorgBrase) 12 Mart 2019
Türkiye'de basın kartlarının süresi uzatılmayan Brase ile Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert, 10 Mart'ta Türkiye'den ayrılmışlardı.
Seibert Tagesspiegel'de yayınlanan ve Türkiye'de muhabirlik yaptığı yıllarda tanık olduğu süreci anlatan yazısında, Ankara'nın gazetesi Tagesspiegel'e "Thomas Seibert'ten başka bir gazeteci gönderin" şeklinde "ahlaksız bir teklifte bulunduğunu" yazmıştı. Seibert, "Türk hükümeti Alman gazete ve televizyonları kontrol etme hedefine ulaşamayacak" demişti.
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