İngiltere'deki kritik Brexit oylaması öncesi arka arkaya 'Hayır' açıklamaları

Cox, anlaşma metninin İngiltere'ye, "backstop" uygulamasından tek taraflı olarak ayrılma hakkı vermediğini, bu konuda riskin azalsa da hala sürdüğünü bildirdi ve Avam Kamarası'ndaki konuşmasında da bu görüşünü tekrarladı.
Yasal tavsiye, May'in İngiltere Parlamentosu'nda bugün yapılacak oylamayı kazanabilmesi açısından kritik önemde görülüyordu. May ise anlaşma metnine "yasal bağlayıcılığı olan" hükümler eklendiğini söylemişti.
MAY: BREXİT'İN GERÇEKLEŞMEME RİSKİ VAR
Anlaşmanın reddi ve yarın anlaşma olmadan AB'den ayrılma seçeneğinin yine Parlamento tarafından reddi halinde, Perşembe günü Brexit'in ertelenmesinin oylanacağını hatırlatan May, sürecin ertelenmesinin hiçbir şeyin garantisi olmadığını ve esasında müzakerelerde AB'nin elini güçlendireceğini söyledi.
May, "İkinci bir referanduma dahi yönelebiliriz" dedi.
CORBYN: YİNE 'HAYIR' DİYECEĞİZ
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise partisinin yine anlaşmanın reddi yönünde oy kullanacağını söyledi.
Jeremy Corbyn, yasal tavsiyenin anlaşma metninde "hiçbir şeyin değişmediğini" gösterdiğini belirtti.
İngiliz Sterlini, Cox'un yasal tavsiyesini açıklamasının ardından Amerikan Doları karşısında değer kaybederek 1,3046 seviyesine geriledi.
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