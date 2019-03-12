İngiltere'deki kritik Brexit oylaması öncesi arka arkaya 'Hayır' açıklamaları

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan Brexit anlaşması bugün İngiltere Parlamento'da oylanacak. Kuzey İrlanda'nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin içindeki Brexit yanlısı Avrupa Araştırma Grubu (ERG), anlaşmayı desteklemediklerini açıkladı.

© REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo Sterlin Brexit oylaması öncesinde değer kaybetti

BBC Türkçe'nin haberine göre DUP ve ERG'den yapılan açıklamalar, İngiliz hükümetinin en üst düzey hukuk danışmanı Geoffrey Cox'un, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile yeniden müzakere ettiği Brexit anlaşması ile ilgili yasal tavsiyesini açıklamasının ardından geldi.

Cox, anlaşma metninin İngiltere'ye, "backstop" uygulamasından tek taraflı olarak ayrılma hakkı vermediğini, bu konuda riskin azalsa da hala sürdüğünü bildirdi ve Avam Kamarası'ndaki konuşmasında da bu görüşünü tekrarladı.

Yasal tavsiye, May'in İngiltere Parlamentosu'nda bugün yapılacak oylamayı kazanabilmesi açısından kritik önemde görülüyordu. May ise anlaşma metnine "yasal bağlayıcılığı olan" hükümler eklendiğini söylemişti.

MAY: BREXİT'İN GERÇEKLEŞMEME RİSKİ VAR

Başbakan May İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada milletvekillerine, "koşulları düzeltilen" anlaşmaya destek vermeleri çağrısında bulundu. May aksi takdirde, "Brexit'in gerçekleşmeme riski olduğunu" söyledi.

Anlaşmanın reddi ve yarın anlaşma olmadan AB'den ayrılma seçeneğinin yine Parlamento tarafından reddi halinde, Perşembe günü Brexit'in ertelenmesinin oylanacağını hatırlatan May, sürecin ertelenmesinin hiçbir şeyin garantisi olmadığını ve esasında müzakerelerde AB'nin elini güçlendireceğini söyledi.

May, "İkinci bir referanduma dahi yönelebiliriz" dedi.

CORBYN: YİNE 'HAYIR' DİYECEĞİZ

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise partisinin yine anlaşmanın reddi yönünde oy kullanacağını söyledi.

Jeremy Corbyn, yasal tavsiyenin anlaşma metninde "hiçbir şeyin değişmediğini" gösterdiğini belirtti.

İngiliz Sterlini, Cox'un yasal tavsiyesini açıklamasının ardından Amerikan Doları karşısında değer kaybederek 1,3046 seviyesine geriledi.