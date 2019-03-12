Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanı adayları netleşti

© REUTERS / Ognen Teofilovski Makedonya artık resmen Kuzey Makedonya oldu

Kuzey Makedonya'da, 21 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olan 9 kişiden 3'ü yeterli imza toplayabildi.

Akademisyen Gordana Silyanovska Davkova, Stevo Pendarovski ve Blerim Reka toplayarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak.

Ana muhalefet partisi VMRO DPMNE'nin akademisyen adayı Gordana Silyanovska Davkova 15 bin 926 imza, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SDSM) adayı Stevo Pendarovski 31 bin 729 imza, Arnavut muhalefeti ve BESA hareketi tarafından desteklenecek olan Blerim Reka ise 11 bin 128 imza topladı.

Görevde bulunan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov, 2009 ve 2014 tarihlerinde yapılan seçimlerde iki kez cumhurbaşkanı seçilmişti.