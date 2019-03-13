Kümese sızan tilki, tavuklar tarafından öldürüldü: Birlik olup gagalamışlar

Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan bir tavuk çiftliğinde, kümese girmeye çalışan bir tilkinin tavuklar tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

© AP Photo / Eric Risberg İskoçyalı uzmanlar kanser ilacı yumurtlayan tavuk yetiştirdi

Fransa'nın Brittany bölgesinde bulunan 'Le Gros Chene' tarım lisesinin kümes alanına sızan tilkinin, ışığa duyarlı otomatik kapıların güneşin batmasıyla birlikte kapanmasının ardından kümeste mahsur kaldığı öğrenildi.

AFP'de yer alan habere göre, ertesi sabah tavukları kontrol etmek üzere kümese gelen lise öğrencileri ise, tilkinin cansız bedeniyle karşılaştı.

'CANSIZ HALDE YATIYORDU'

AFP'ye konuşan Okul müdürü Pascal Daniel ise "Tilki köşede cansız halde yatıyordu. Tavuklar birlik olup tilkiye sürü içgüdüsüyle saldırmışlar ve gagalayarak öldürmüşler" ifadelerini kullandı.

Daniel ayrıca, son tilki olayının bir yıldan fazla bir süre önce gerçekleştiğini söyledi ve bir önceki 'ziyaretin' tavuklar için çok daha kötü sonuçları olduğunu belirtti.

Bölgedeki tavuk çiftliği, gündüz vakti açık tutuluyor ve tavuklar yumurta bırakmadıkları zamanlarda günün çoğunluğunu dışarıda geçiriyorlar.