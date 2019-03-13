'Almanların yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor'

Türkiye'deki siyasi durum nedeniyle Almanların çoğunluğunun ülkeye seyahat etmek istemediği bildirildi. Almanya'da yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin yaptırdığı ankete göre Almanların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünmediğini söyledi. Yüzde 66.8'i ise kesinlikle Türkiye'ye gitmeyeceğini belirtti.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 26 artış göstererek 4.5 milyona ulaşmıştı. Türkiye, Almanlar için İspanya ve Yunanistan'ın ardından en çok tercih edilen yurt dışı tatil destinasyonu konumunda bulunuyor.
GERGİNLİK, SOYLU'NUN AÇIKLAMALARIYLA BAŞLAMIŞTI
İçişleri Bakanı Soylu 3 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" demişti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncellemiş, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyelerinde "Türk hükümetinin, Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeni tedbirler almasının ihtimal dışı bırakılamayacağı" ifadesi yer almıştı.
Türkiye'de görev yapan ve basın kartlarının süresi uzatılmayan iki Alman gazeteci, hafta sonunda Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu gazetecilerden biri daha sonra basın kartının yenilendiğini ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye döneceğini duyurdu.
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