16 yaşındaki iklim aktivisti Greta, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Henüz 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta, Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek için okul grevi başlattı ve bir cuma günü okulu kırarak İsveç Parlamentosu önünde oturarak eylem yaptı. İklim değişikliği için "hükümetlere bir an önce harekete geçin" çağrısında bulundu.

Eylem kısa sürede küresel bir hal aldı ve Avrupa'nın birçok kentinde öğrenciler okulu kırıp iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yaptı.

© REUTERS / Yves Herman İklim değişikliğine karşı okul grevi başlatan 16 yaşındaki aktivist, AB liderlerine seslendi

Greta, Norveçli parlamenterler tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Sosyalist sol parti üyeleri, genç aktivistin dünya barışına katkısının yadsınamaz olduğunu söyledi. Partiden Freddy Andre Oevstegaard, "Greta'yı aday olarak gösterdik çünkü iklim tehdidi savaş ve çatışmaların başlıca sebeplerinden birisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Greta, Time dergisinin "2018'in en etkili gençleri" arasında da seçilmişti.

Nobel komitesi İsveçli aktivisti seçtiği takdirde, Greta bu ödülü kazanan en genç kişi ünvanını Pakistanlı Malala Yusufzay'ın elinden almış olacak.

Greta, aday gösterilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından "Bu adaylıkla onur duydum ve çok müteşekkirim" dedi.

Honoured and very grateful for this nomination ❤️ https://t.co/axO4CAFXcz — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 14, 2019

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