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18:22 14 Mart 2019
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    Macaristan Başbakanı Viktor Orban

    Macaristan Başbakanı Orban ile Avrupa Parlamentosu arasında kriz

    © AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
    Avrupa
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    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 'kullanışlı aptal' dediği Belçikalı CD&V (Hristiyan Demokrat) Partisi Genel Başkanı Wouter Beke’den özür diledi.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvtski
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    Mart ayının başında Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir mülakatında EPP milletvekilleri için "kullanışlı aptallar" demiş ve tepkilere sebep olmuştu. Açıklama yapan Orban özür dileyerek, "kullanışlı aptalları" bir deyim olarak kullandığını, herhangi bir politikacıyı değil, genel bir politikayı hedef aldığını söyledi

    Belçika Flaman Hristiyan Demokrat Parti (CD&V) Başkanı Wouter Beke, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özrünü kabul ettiğini ama iktidardaki partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi'nde (EPP) yeri olmadığını söyledi

    Beke, Başbakan Orban'ın, EPP üyesi parti başkanlarına yolladığı özür mektubuna ilişkin yaptığı açıklamada, Orban'ın kendisinden özür dilemesinin önemli olmadığını, asıl konunun, Avrupa değerlerine saygı, basın özgürlüğünün sağlanması ve Avrupa'nın dış sınırlarının koruması gibi konularda iş birliği olduğunu fakat bu konularda herhangi ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

    Beke, "Fidesz'in EPP'de yeri yok. CD&V, bu konudaki duruşunu değiştirmiyor" ifadesini kullandı.

    Başbakan Orban, Fidesz'in EPP'den atılmasını talep eden EPP üyesi parti başkanlarına dün yazdığı mektupta, söz konusu parti liderleri hakkında kullandığı "faydalı aptallar" sözünden dolayı özür dilemiş ama partisinin Hristiyan kültürünü koruma ve göçmen konusundaki duruşunu değiştirmeyeceğini belirtmişti.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © REUTERS / Michaela Rehle
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    FIDESZ VE EPP ARASINDA KAMPANYA KRİZİ

    Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP'den atılması çağrısı yapılmıştı.

    EPP'nin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, Fidesz'in EPP üyeliğinin, "Macar hükümetinin Brüksel karşıtı kampanyalara son vermesi, EPP partisi üyelerden özür dilemesi ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) kapatılmaması" şartlarına bağlı olduğunu açıklamıştı.

    Bugüne kadar 9 ülkeden 13 EPP üyesi parti, Orban'ın partisi Fidesz'in gruptan atılması için imza verdi. EPP'nin 20 Mart'ta düzenlenecek oturumunda Fidesz hakkında karar verilmesi bekleniyor.

    Başbakan Orban ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''Birçok seçeneğimiz var. EPP'de kalmak ya da ayrılmak konusunda Fidesz karar verecek'' diye konuşmuştu.

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