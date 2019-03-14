İngiltere parlamentosu, Başbakan May'in Brexit'i erteleme teklifini kabul etti

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Brexit İngiltere'yi parçalıyor, May tavsiyemi dinlemedi

BBC'nin haberine göre, Brexit anlaşmasını reddeden, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkan parlamento, son önergeyi 412'ye karşı 202 oyla kabul etti. Şuan 29 Mart'taki Brexit'in ertelenmesi için AB üyesi diğer 27 ülkenin tümünün onayı gerekiyor.

Parlamento çalı günü İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmiş, çarşamba günü ise İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkmıştı.

Perşembe akşamı kabul edilen önerge ise Brexit anlaşmasının 20 Mart Çarşamba gününe kadar İngiltere Parlamentosu tarafından onaylanması halinde, Brexit'in bir kereliğine 30 Haziran'a kadar ertelenmesinin talep edilmesini öngörüyor.

İngiltere Parlamentosu'nun Çarşamba gününe kadar anlaşmayı onaylamaması halinde ise AB liderlerinin Perşembe günü başlayacak zirvelerinde İngiltere'den büyük ihtimalle, Brexit'in neden ertelendiği ile ilgili net bir açıklama isteyecekleri hatırlatılıyor.