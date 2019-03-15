AP'den insan hakları ihlaline yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden devlet ve devlet dışı aktörlere karşı Avrupa Birliği'nde (AB) yaptırım uygulanması çağrısı yapan kararı onayladı.

© REUTERS / Vincent Kessler Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden devlet ve devlet dışı aktörlere karşı AB'de yaptırım uygulanması çağrısı yapan kararı oylamayla kabul etti.

AP üyelerince 70 'hayır' ve 46 'çekimser' oya karşı 447 'evet' oyuyla kabul edilen kararda, ciddi insan hakları ihlalinde bulunanlara karşı vize yasağı getirileceği ve mal varlıklarının dondurulacağı belirtildi.

Kararda, AB ülkelerine insan haklarına riayet edilip edilmediğini denetleyen mekanizma oluşturma çağrısı yapıldı.

İnsan haklarını ciddi şekilde ihlal eden devlet ve devlet dışı aktörlere karşı yaptırım uygulanmasının, AB'nin insan hakları konusundaki rolünü güçlendireceği kaydedildi.