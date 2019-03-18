Dünyanın en pahalı güvercini: Armando, 1.25 milyon euro'ya satıldı

Belçika'da internet üzerinden yapılan müzayedede Armando adında erkek bir Flaman güvercini 1 milyon 252 bin euroya alıcı buldu.

Belçika'da yapılan açık artırmada Armando adlı bir güvercin 1 milyon 252 bin euro'ya alıcı buldu.

© AFP 2018 / FRED TANNEAU Ev ve araba fiyatına güvercinler 'otelde konaklıyor'

Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini Armando, bir Çinli tarafından alındı.

Alıcının dünyanın en pahalı güvercinini yarıştırmayacağı ve damızlık olarak kullanacağı belirtildi.

Belçika'da 2017 yılında yapılan açık artırmada bir posta güvercini 400 bin euro'ya satılmıştı.

Voici Armando, le pigeon voyageur qui vaut 1,2 million d'euroshttps://t.co/7M6JVzfsb5 pic.twitter.com/BpyWPXBBkR — franceinfo (@franceinfo) March 17, 2019

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