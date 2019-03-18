Dünyanın en pahalı güvercini: Armando, 1.25 milyon euro'ya satıldı

Belçika'da yapılan açık artırmada Armando adlı bir güvercin 1 milyon 252 bin euro'ya alıcı buldu.
Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini Armando, bir Çinli tarafından alındı.
© AFP 2018 / FRED TANNEAU
Alıcının dünyanın en pahalı güvercinini yarıştırmayacağı ve damızlık olarak kullanacağı belirtildi.
Belçika'da 2017 yılında yapılan açık artırmada bir posta güvercini 400 bin euro'ya satılmıştı.
Voici Armando, le pigeon voyageur qui vaut 1,2 million d'euroshttps://t.co/7M6JVzfsb5 pic.twitter.com/BpyWPXBBkR— franceinfo (@franceinfo) March 17, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)