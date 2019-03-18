Avusturya Cumhurbaşkanı'ndan Avrupa'ya çağrı: Trump'ın emir eri olmayın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasını eleştirip çok ileri gittiğini söyledi. Sol kanattan ve Yeşiller'den gelen akademisyen kökenli Van der Bellen, Avrupa hükümetlerine Trump'ın emir eri olmamaları çağrısı yaptı.

© REUTERS / Leonhard Foeger Solcu cumhurbaşkanının onayıyla aşırı sağcı hükümet işbaşında

Hem tarafsız ülke statüsünde hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Avusturya'da aşırı sağcı hükümetle birlikte çalışan solcu Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, yaşlı kıtaya çağrıda bulundu.

Mülakat verdiği Alman gazetesi Die Welt tarafından 'Avusturya'nın vicdanı' diye nitelenen Alexander Van der Bellen, Avrupa hükümetlerini ABD'den bağımsız davranmaya çağırdı.

'HADDİNİ AŞTI'

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'nin başını ağrıtmasıyla ilgili bir soru üzerine Avusturya Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"Trump, Washington'ın yıllarca müzakere ve koordine ettiği İran'la nükleer anlaşmadan hiç nedensizce çekildi ve ağır yaptırımlarla tehdit ederek Avrupalı şirketlerin İran'la iş yapmasını yasakladı. Bence haddini aştı. Trump ıslık çaldığında Avrupalılar dansa kalkmak zorunda değil. Bu söylediklerin başka ihtilaf konuları için de geçerli."

'AB KARAR VEREMİYOR, VERSE BİLE UYGULAYAMIYOR'

Ancak AB'nin karar verip harekete geçme sorunu olduğunu, birliğin önemli konularda uzlaşmaya varıp karara varmasının çok uzun zaman aldığını sıralayan Van der Bellen, aynı zamanda üye devletlerin çoğunluk oyuyla alınan kararlardan bazılarının diğerlerince uygulanmaması karşısında büyük endişeye kapıldığını belirtti:

© REUTERS / Ints Kalnins Avusturya Başbakanı Kurz: Güvenlik hapsini tehlike arz eden ilticacılara yönelik hayata geçirmek istiyoruz

"Sığınmacıların AB üyesi ülkelere dağıtılmasıyla ilgili çoğunluk oylaması yapıldığında ve bazı devlet ile hükümet başkanları 'Bizim umurumuzda değil' dediğinde telaşa kapıldım."

MERKEL DE AYNI TONDAN

Şubat ortasında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada benzer bir ton tutturan Almanya Başbakanı Angela Merkel de ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme gibi tek taraflı adımlarını ve Rusya ile Kuzey Akımı 2 gaz hattı projesi üzerinden yaptırım tehditlerini eleştirmişti.