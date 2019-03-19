Moskova ile Şam: AB, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların ülkelerine dönmelerini engelliyor

Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının ardından ortak açıklama yapan Moskova ile Şam, AB'nin Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların ülkelerine dönmelerini engellediğini vurguladı.

Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar için 1.5 milyar euro, Suriyeli sığınmacılara ise 2 yılda 1 milyar eurodan fazla kaynak ayıracağını açıklayan AB'nin sığınmacıların evlerine dönmeleri konusundaki çabalarının Moskova ve Şam tarafından samimi bulunmadığı görüldü.

Sığınmacıların Suriye'ye dönmesi konusunda çalışmalar yürüten Rusya ve Suriye Kurumlararası Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Brüksel'deki konferansın sonuçlarının Suriyeliler üzerine ağır ekonomik yaptırımlar yüklemeye devam ettiği belirtildi.

'ASİMİLE OLMAYA TEŞVİK EDİYORLAR'

Rus ve Suriyeli yetkililer, "Toplanan mali yardımlar, sadece Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da yaşayan sığınmacılara yardım için kullanılacak. Böylece AB, sığınmacıların bu ülkelerde asimile olmalarını teşvik ederek, onların evlerine dönme sürecini engelliyor" ifadelerini kullandı.

'1 DOLAR BİLE SURİYE HALKINA ULAŞMAYACAK'

© Sputnik / Alena Palazhchenko 'Suriye'nin Türkiye sınırındaki sığınmacılar felaket durumda'

ABD tarafından ayrılan yaklaşık 400 milyon dolarlık yardımın 1 dolarının bile Suriye halkına ulaşmayacağının altı çizen Moskova ve Şam, "Söz konusu tutarın tamamı, BM kurumları ile Beyaz Miğferler aktivistlerinin zehirli maddeler kullanarak gerçekleştirdikleri de dahil olmak üzere provokasyonları organize ve finanse eden sivil toplum örgütleri arasında dağıtıldı" diye vurguladı.

SURİYE KONFERANSI

Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş 8 yılını geride bıraktı.

Brüksel'de BM ve AB öncülüğünde 12-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansına 50'den fazla ülkeden yaklaşık 80 temsilci katıldı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.