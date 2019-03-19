Sarı Yelekliler İngiltere'de başsavcının ofisini bastı

Bir grup sarı yelekli protestocunun İngiltere Başsavcısı Geoffrey Cox’un ofisini bastığı bildirildi.

Evening Standart Gazetesinin haberine göre, Başsavcı Cox'un Westminster'daki ofisini basan bir grup sarı yelekli gösterici çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde "Yeni başsavcı istiyoruz" sloganı atan göstericilerin, polis tarafından kordon altına alındığı görüldü.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada da Cox'un ofisinde protestocular olduğu doğrulanırken, ayrıntı verilmedi.

Cox, revize edilmiş Brexit anlaşmasının geçen hafta yapılan oylaması öncesi açıkladığı hukuki görüşünde, anlaşmadaki revizyonun İngiltere'nin AB ile sonu gelmez müzakereler içinde mahsur kalma riskini azaltmadığını ifade etmişti.

Cox'un görüşü, anlaşmanın ikinci kez reddedilmesinde önemli etken olmuştu.