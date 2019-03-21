Breivik'in ırkçı manifestosu internetten satışa sunulmuş

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in ‘2083 Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi' başlıklı ırkçı manifestosunun internette satıldığı ortaya çıktı.
Skandalın ortaya çıkmasından sonra NRK'ye açıklamada bulunan Adlibris'in Satış Müdürü Sakari Luovio, kitabın kendi mağazalarında satışa sunulmasını "çok korkunç bir durum" olarak nitelendirdi.
SİTE MÜDÜRÜ: SATIŞI DURDURDUK AMA YİNE DOLAŞIMA SOKULABİLİR
Kitapların farklı internet siteleri tarafından kendi mağazalarına yüklendiğini aktaran Luovio, "15 milyondan fazla kullanıcı var ve sayfamıza satış için kitap ekleyebiliyorlar. Bu kadar kişinin eklediği kitapları tek tek kontrol etmemiz zor ancak şikâyet olursa sakıncalı kitapları kaldırıyoruz" dedi.
Satışı hemen durdurduklarını söyleyen Luovio, "Söz konusu kitabın sistemimiz üzerinden satıldığından haberimiz olunca hemen duruma müdahale ettik. Bu zamana kadarki satışlardan elde edilen gelirleri de bir hayır kurumuna bağışlayacağız" diye konuştu.
YENİ ZELANDA İLE YİNE GÜNDEME GELMİŞTİ
Breivik, Temmuz 2011'de başkent Oslo'da ve Norveç'e bağlı Utoya Adası'ndaki gençlik kampına düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi öldürmüş, 242 kişiyi yaralamıştı. Breivik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıla mahkûm edilmişti.
Breivik'in adı son olarak Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla bir kez daha gündeme gelmişti. Christchurch'teki saldırıların faili olan Brenton Tarrant da benzer ırkçı bir manifesto yazmış ve Breivik'ten ilham aldığını belirtmişti.
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