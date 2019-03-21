Breivik'in ırkçı manifestosu internetten satışa sunulmuş

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren ve son olarak Yeni Zelanda saldırganının da ilham aldığını söylediği Anders Behring Breivik'in ırkçı manifestosunun internette satıldığı ortaya çıktı.Site satışı durdurdu anak yeniden dolaşıma sokulmayacağına dair garanti veremedi.

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in ‘2083 Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi' başlıklı ırkçı manifestosunun internette satıldığı ortaya çıktı.

© REUTERS / Lise Aaserud Irkçı Breivik: Tecrit, beni daha da radikalleştirdi

Norveç devlet televizyonu NRK, Breivik'in hapishanede geçen sene yazdığı ırkçı metinlerinden oluşan manifestonun basılarak ülkenin en büyük online kitap satış mağazası olan Adlibris üzerinden satıldığını duyurdu.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra NRK'ye açıklamada bulunan Adlibris'in Satış Müdürü Sakari Luovio, kitabın kendi mağazalarında satışa sunulmasını "çok korkunç bir durum" olarak nitelendirdi.

© Fotoğraf : Adlibris Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'in ‘2083 Avrupa Bağımsızlık Bildirgesi' başlıklı ırkçı manifestosunun internette satıldığı ortaya çıktı.

SİTE MÜDÜRÜ: SATIŞI DURDURDUK AMA YİNE DOLAŞIMA SOKULABİLİR

Kitapların farklı internet siteleri tarafından kendi mağazalarına yüklendiğini aktaran Luovio, "15 milyondan fazla kullanıcı var ve sayfamıza satış için kitap ekleyebiliyorlar. Bu kadar kişinin eklediği kitapları tek tek kontrol etmemiz zor ancak şikâyet olursa sakıncalı kitapları kaldırıyoruz" dedi.

Satışı hemen durdurduklarını söyleyen Luovio, "Söz konusu kitabın sistemimiz üzerinden satıldığından haberimiz olunca hemen duruma müdahale ettik. Bu zamana kadarki satışlardan elde edilen gelirleri de bir hayır kurumuna bağışlayacağız" diye konuştu.

Kitabın yeniden satışa sunulma tehlikesine işaret eden Luovio, "Bu kitabın bir daha dolaşıma sokulmayacağını garanti edemiyoruz. Şu anda bu tür yayınları anında engelleyecek bir sistemimiz yok" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA İLE YİNE GÜNDEME GELMİŞTİ

Breivik, Temmuz 2011'de başkent Oslo'da ve Norveç'e bağlı Utoya Adası'ndaki gençlik kampına düzenlediği saldırılarda 77 kişiyi öldürmüş, 242 kişiyi yaralamıştı. Breivik, Norveç'te en yüksek ceza olan 21 yıla mahkûm edilmişti.

Breivik'in adı son olarak Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla bir kez daha gündeme gelmişti. Christchurch'teki saldırıların faili olan Brenton Tarrant da benzer ırkçı bir manifesto yazmış ve Breivik'ten ilham aldığını belirtmişti.