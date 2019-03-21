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15:57 21 Mart 2019
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    Fransa Dışişleri Bakanı Florence Parly ile Fransız askerler

    Fransa: Gerekli görürsek Esad'a yeniden saldırırız

    © AFP 2019 / Daphné Benoit
    Avrupa
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    Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Ordusu kurma fikrini savunarak, bunun 'asla ABD'ye karşı bir hamle olarak görülmemesi gerektiğini' söyledi. Parly ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda Fransa'nın yeniden Esad'a saldırabileceğini açıkladı.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AFP 2019 / FREDERICK FLORIN
    'Gerçek' bir Avrupa ordusu isteyen Merkel, Avrupa Güvenlik Konseyi kurulmasını teklif etti
    Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen pazartesi günü Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada ülkesinin müttefiki ABD'ye olan desteğini yineledi ve Fransa'nın gerekli gördüğü takdirde Suriye'ye yeniden saldıracağını açıkladı.

    "Bize güvenebilirsiniz" diyen Parly, konuşmasında şunları söyledi:

    "Daha geniş bir mesajım var, basit bir mesaj: Sadece bugünün savaşları için değil, yarının savaşları için de orada olacağız. Beşar Esad kimyasal silah kullandığında, Fransa ve İngiltere, ABD ile birlikte kimyasal tesislere yönelik düzenlenen hassas operasyonlar için oradaydı. Gerekirse tekrar yapacağız."

    ABD, Fransa ve İngiltere, 14 Nisan 2018 tarihinde Suriye yönetiminin Duma'da kimyasal silah kullanımı iddiaları üzerine ülkedeki çeşitli hedeflere 100'den fazla füze fırlatmıştı.

    Suriye hükümeti ise söz konusu iddiaları reddederek, söz konusu saldırının muhalif militanlarca potansiyel bir yabancı işgalini meşrulaştırmak adına tezgahlandığını açıklamıştı.

    MACRON'UN 'AVRUPA ORDUSU'

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel
    © REUTERS /
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    Parly ayrıca, Emmanuel MAcron tarafından ortaya atılan 'Avrupa Ordusu' fikrini de savunarak "Özerklik, dostlukta bir çeşitlilik olmalı ve Avrupa özerkliği ABD'nin bağlılığının azalmasına neden olmamalı. Aksine, ABD ve Avrupa, diğerlerinden daha çok ortak noktaya sahiptir, aynı savaşlarda savaşıyoruz.

    Bakan ayrıca söz konusu fikrin 'Asla ABD'ye karşı bir hamle olarak görülmemesi gerektiğini' vurguladı ve bunun ABD'nin 'yükünü hafifleteceğini' savunarak "Faturayı her zaman ABD'nin ödemesini beklemeden yardım atmak için adım atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Geçen Kasım ayında, ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un Avrupa Ordusu fikrine karşı çıkmış, bu önerinin Washington'a bir hakaret olduğunu söylemişti.

    ​Fransa cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Ordusu fikrini ilk olarak Europe 1 radyosuna verdiği röportajda dile getirmişti.

    "Gerçek bir Avrupa Ordusu'na sahip olmaya karar verene kadar Avrupalıları koruyamayacağız" diyen Macron, ABD'nin bölgeden çekilmesinin ana kurbanının Avrupa olacağını söylemişti.

    Etiketler:
    açıklama, destek, Avrupa Ordusu, NATO, Florence Parly, Emmanuel Macron, Donald Trump, Fransa, Suriye, ABD
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