Amsterdam, Red Light'ı turistik turlara kapatıyor

Amsterdam'da genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light District'in binlerce turist için çekim merkezi olması nedeniyle yaşanan zorluklara karşı uzun süredir verilen mücadele bir adım öteye taşındı. Çeşitli kısıtlamalarla ve taşınma planıyla sorunu çözemeyen yetkililer, bölgeye yapılacak turistik turları yasaklamaya karar verdi.

'TURİSTİK CAZİBE UNSURLARI DEĞİL'

© AP Photo / Peter Dejong Amsterdam Belediye Başkanı: Red Light District turist çekim merkezi değil

Belediye Başkanı Yardımcısı Udo Kock, "Ziyaretçileri seks işçilerinin vitrinleri boyunca gezdiren turları yasaklıyoruz. Bunu sadece aşırı kalabalığı önlemek istediğimiz için değil aynı zamanda seks işçileri açısından saygısızlık olarak gördüğümüz için yapıyoruz" dedi.

Kock, "Seks işçilerine turistlerin cazibe unsurları olarak muamele etme fikrinin modası geçti" diye ekledi.

1 OCAK 2020'DE YASAK BAŞLIYOR

Yasağın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak bundan önce de 1 Nisan'da uygulamaya konacak kurala göre turların akşam 19.00'dan sonra bölgeye girişine izin verilmeyecek.

TUR FİRMALARI: İNSANLAR YİNE GİDECEK AMA BU KEZ UYARAN OLMAYACAK

Tur düzenleyen firmalardan birinde çalışan Niek Prast ise, "Ne başarmaya çalıştıkların anlıyorum ama hükümet ne kadar ileri gidebileceğini anlamak istiyor. Tepki görmeyi bekliyorlar" dedi.

Yasağın sorunları çözmek yerine daha fazlasını yaratacağını savunan Prast, şu ifadeleri kullandı: "Turlar olmazsa, insan olmayacak diye bir şey yok. İnsanlar yine de Red Light'a gidecek. Ama bu kez ‘lütfen sessiz olun, terbiyeli davranın' diyecek ya da fotoğraf çekmemeleri ve saygılı olmaları konusunda onları uyaracak birileri olmayacak."

YILDA 20 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Amsterdam, yılda yaklaşık 20 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu durum aynı zamanda oldukça küçük bir bölgede yer alan Red Light District ve burada çalışan seks işçileri için de artan bir baskı unsuru olarak kabul ediliyor. Seks işçilerinin bazılarının lisanssız çalıştırılması ve insan kaçakçılığının yaygın olması da yaşanan önemli sorunlar arasında sayılıyor.

Yetkililere göre, Red Light District'e yaklaşık 1000 rehberli tur yapılıyor.

Bölgenin sakinleri ve yerel işletmeler turist grupların yarattığı karışıklıktan rahatsız olurken; seks işçilerinin yüzde 80'i de turların kendilerine olumsuz etkileri olduğundan şikâyet ediyor.