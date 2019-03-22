Poroşenko: NATO askerleri, Ukrayna ordusundan düşmanı yenme eğitimi alacak

© Sputnik / Evgeny Kotenko Poroşenko, Türk İHA’ların testlerinden memnun kaldı

Armiya FM radyosuna konuşan Poroşenko, Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak nitelediği Ukrayna ordusunun NATO askerlerine eğitim vereceğini belirtti.

Poroşenko, "2014 yılında Ukrayna ordusu, düşmanı çıplak ve yalınayak bir vaziyette karşıladı. Günümüzdeyse son derece büyük bir askeri ruha, son derece fantastik muharebe kabiliyetine sahip olduğumuz için NATO ülkelerinden askerler, saldırıyı püskürtme, hibrit savaşta galip gelme, düşmanı yenme konusunda eğitim almak için ülkemize geliyor" dedi.

Ukrayna ordusunun 'başarılarından' birçok kez söz eden Poroşenko, orduyu Avrupa'nın en etkili ordularından biri olarak nitelemişti.