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15:33 25 Mart 2019
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    Bebek

    İtalya'da anne ve babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı 5 aylık bebek öldü

    © REUTERS /
    Avrupa
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    İtalya'nın Bologna kentinde anne-babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı belirtilen 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

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    © AA / Büyükelçilik
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    Yerel basına yansıyan haberlere göre, 5 aylık bir bebek, anne-babası tarafından evde sünnet edilirken fenalaştı. Aşırı kan kaybı ve kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

    İsimleri açıklanmayan Gana kökenli anne-baba hakkında "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

    Metro'nun haberine göre, devlet hastanelerinin tıbbi gereklilik haricinde sünnet operasyonu yapmaması ve özel kliniklerde de ücretlerin yüksekliği nedeniyle yasa dışı sünnet operasyonlarına sık rastlanıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI

    Bologna'daki bebeğin ölümü sonrası ülkede sünnet tartışması yeniden gündeme geldi. BBC'nin haberine göre, Sağlık Bakanı Giulia Grillo sosyal medyada yazdığı mesajında, "Bir çocuk daha evde yasa dışı biçimde yapılan sünnet ritüeli nedeniyle öldü. Sünnet cerrahi bir işlemdir ve hijyen-sağlık şartlarının yerine getirilerek uygulanması gerekir. Çocukların hayatı ve sağlığı her şeyden önce gelir. Ailelere yardım için protokoller ve hekimler mevcut. Bu işlemi evde yapmayın, risk almayın!" dedi.

    Parlamento Çocuk Komisyonu Başkanı Licia Ronzulli de sorunun çözümü için "gerçek bir entegrasyon için gerekli koşulların oluşturulması" ve "İtalyan yasalarına saygı gösterilmesi" gerektiğini söyledi.

    Erkek sünneti
    © AP Photo / Markus Schreiber
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    ULUSAL YASA TALEBİ

    Yabancı Kökenli Doktorlar Derneği (AMSI) Başkanı Foad Aodi ise esas gerekli olanın "devlet ve özel sağlık kurumlarında sünnetin erişilebilir ücretler karşılığında yapılmasını sağlayan ulusal yasalar" olduğunu belirtti.

    İtalya İslam Kültür Merkezi, ülkedeki Müslümanlara sünnet için sağlık kurumlarına başvurmaları çağrısı yaptı.

    Merkezin genel sekreteri Abdellah Redouane, İtalyan kamu sağlık kurumlarının ancak tıbbi gereklilik hallerinde sünnet işlemi yaptığını, kültürel sebeplerle yapılan taleplere karşılık vermediğini belirtti. Redouane, bu sorunu kamu kurumları ve siyasetçilerle görüştüklerini söyledi.

    Etiketler:
    ölüm, bebek, Sünnet, Bologna, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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