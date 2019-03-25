Polis saldırısında başından yaralanan 73 yaşındaki kadına, Macron, 'bilgelik' diledi

© REUTERS / Philippe Wojazer Macron yönetimi, Sarı Yelekler protestolarını yasaklıyor

Fransa geçen cumartesi Sarı Yelekler protestolarının 19. ayağına sahne oldu. Emmanuel Macron yönetiminin protestolara demir yumruk indirmeye yönelik bir dizi kararının ardından Nice kentindeki barışçı yürüyüş düzenleyenler bile polisin saldırısına uğradı. Bu sırada 73 yaşındaki bir kadının başından ağır yaralanması kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Mor pantalon giyip elinde barış yazan gökkuşağı bayrağıyla yürüyen küreselleşme karşıtı aktivist Genevieve Legay'in, polisin yürüyüşü geri püskürtme çabasından ötürü kaldırıma düşmesi ve başından kanların akmaya başlamasına bir AP muhabiri de tanıklık etti.

Sosyal adalet için mücadele eden Attac grubunun bir üyesi olan Legay, başındaki ağır yaralanmadan ötürü hala hastanede tedavi görüyor. Legay'in kızı, annesinin kafasında kırıklar ve kanama olduğunu, ama komada bulunmadığını açıkladı. Ailenin avukatı Arie Alimi, yaralanmaya açık bir kişiye karşı şiddet kullanıldığı için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunurken bölge valisinin dava açılacaklar listesinde bulunduğunu belirtti.

© REUTERS / Eric Gaillard Sosyal adalet için mücadele eden Attac grubunun bir üyesi olan Genevieve Legay, elinde barış yazan gökkuşağı bayrağıyla barışçı şekilde yürüyordu.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes Fransa'da Sarı Yelekler'in gösterilerinde güvenlik güçlerine ateş açma izni verildi

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Attac'ın sitesinden soruşturma açılarak sorumluların belirlenip hesap sorulmasına dair mesaj yayımlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise pazartesi günü Nice Matin'de yayımlanan röportajında, 73 yaşındaki kadın aktivistin 'sorumsuzca davrandığını' ima etti.

'Kırılgan kişilerin yasaklı ilan edilen yerlerdeki eylemlere katılmaması, kendilerini bu hallere düşürmemesi gerektiğini' savunan Macron "Onun hızla iyileşmesini ve belki bir tür bilgelik kazanmasını diliyorum" dedi.

Hükümetin son kararları uyarınca Nice şehir merkezinin bazı yerlerinde protestolar yasaklanmıştı.