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17:06 25 Mart 2019
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    Uçak

    Almanya'ya gitmesi gereken uçak yanlışlıkla İskoçya'ya indi: Son ana kadar fark edilmedi

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    Avrupa
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    İngiltere'den Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan bir uçağın, yanlışlıkla İskoçya'ya iniş yaptığı öğrenildi. Yapılan bu yanlışlık ise, pilot tarafından yapılan "Düsseldorf'a gitmek isteyen yolcular ellerini kaldırsın" anonsu üzerine bütün yolcuların ellerini kaldırmasıyla ortaya çıktı.

    Tahran'da içerisinde 50 yolcu bulunan uçak alev aldı
    Twitter
    Tahran'da içerisinde 50 yolcu bulunan uçak alev aldı
    Almanya'nın Düsseldorf kentine uçması planlanan British Airways uçağının yanlışlıkla İskoçya'nın başkenti Edinburg'a indiği öğrenildi.

    Yolcular ise, yapılan hatayı uçak indikten sonra ypaılan "Edinburg'a hoşgeldiniz" anonsunun ardından fark etti.

    British Airways'ten yapılan açıklamada ise, uçağın yeniden yönlendirilerek Düsseldorf'a gönderildiği belirtildi. Söz konusu yanlış yönlendirmenin ise, kiralama anlaşmasının bir parçası olarak uçağı yönlendiren Alman WDL Aviation firması tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

    'YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİK'

    BA ayrıca, yanlış uçuş planının nasıl yapıldığına ilişkin WDL ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. BA tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Yolculardan yaşanan kesinti için özür diledik ve onlarla bireysel olarak da iletişime geçeceğiz" ifadeleri kullaınldı.

    Boeing'den '737 Max' açıklaması
    © REUTERS / Willy Kurniawan
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    Yapılan hatadan tam olarak kaç yolcunun etkilendiği ise henüz bilinmiyor.

    Firma tarafından yapılan açıklamada ayrıca, pilotun kendisine verilen rotayı uyguladığı ve hava trafik kontrolünün Edinburg'a inişi onayladığı için herhangi bir puan kaybı yaşamayacağı belirtildi.

    Yanlış rotada seyahat eden yolculardan 24 yaşındaki Sophie Coke, uçağın Edinbur'a geldiğine ilişkin yapılan anonsu şaka zannettiğini ve bunun şaka olup olmadığını kabin ekibine sorduğunu söyledi.

    'DÜSSELDORF'A GİTMEK İSTEYEN YOLCULAR EL KALDIRSIN'

    Pilotun "Düsseldorf'a gitmek isteyen yolcular ellerini kaldırsın" diyerek yaptığı bir diğer anons üzerine ise yolcuların hepsinin ellerini kaldırdığı görüldü.

    "Pilot bunun nasıl olduğunu anlamadığını ve daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söyledi. Kabin ekibi de ne yapılabileceğine ilişkin çalışmaya başladı" diyen Coke, uçağın Düsseldorf'a ulaşılması gereken zamandan 2 buçuk saat erken indiğini söyledi.

    Uçak bebeğini unutan kadın yüzünden dönmek zorunda kaldı
    © AFP 2019 / Amer Hilabi
    Uçak, bebeğini unutan kadın yüzünden dönmek zorunda kaldı
    Kadın ayrıca, "Çok sinir bozucuydu, tuvaletler kullanılamadı ve atıştırmalıklar tükendi. Aynı zamanda çok havasızdı" ifadelerini kullandı.

    Yolcular ise, yaşadıkları mağduriyeti Twitter üzerinden paylaştı. Yolculardan biri, yaşanan bu durumu "Dürüst bir hata" ifadeleriyle tanımladı.

    BA ise, uçağın yanlış rotaya gidişiyle ilgili 'henüz bilgi sahibi olmadıklarını' açıkladı.

    Etiketler:
    rota, hata, uçak, WDL Aviation, British Airways, Edinburg, İskoçya, Düsseldorf, Almanya
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