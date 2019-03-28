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05:11 28 Mart 2019
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    Fransa'da hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarıyla fitili ateşlenen Sarı Yelekler protestolarına gönderme yapan bir duvar resmi

    Sarı Yelekler'e Paris'te gösteri yasağı: 'Macron güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi'

    © AP Photo / Christophe Ena
    Avrupa
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    Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekler'in Cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde yapmayı planladığı gösteriyi yasakladığını bildirdi.

    Sarı Yelekler
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    'Sarı Yelekler mağaza ve restoranlara 200 milyon euroluk zarar verdi'
    Castaner, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Sarı Yelekler'in Cumartesi günü Champs-Elysees Caddesi'nde yapmayı planladığı eylemde yeni şiddet olayları çıkarmayı hedeflediğini savunarak, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'a bu gösteriyi yasaklama talimatı verdiğini belirtti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 16 Mart'taki eylemde çıkan olaylardan sonra güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediğini kaydeden Castaner, gösterilerde şiddet olaylarının tekrarlanmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

    Hükümet, Sarı Yelekler'in geçen hafta Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenlemesini yasaklamıştı. Sarı Yelekler, 16 Mart'ta Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

    Sarı Yelekler 19.hafta
    © AP Photo / Claude Paris
    Sarı Yelekler, gösterilerin 19. haftasında: Çok sayıda göstericiye gözaltı ve para cezası
    Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını da ateşe vermişti. Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

    ŞİMDİYE KADARKİ PROTESTOLARDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

    Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

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    Etiketler:
    Sarı Yelekler, Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Paris, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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