Sarı Yelekler'e Paris'te gösteri yasağı: 'Macron güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 16 Mart'taki eylemde çıkan olaylardan sonra güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediğini kaydeden Castaner, gösterilerde şiddet olaylarının tekrarlanmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.
Hükümet, Sarı Yelekler'in geçen hafta Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri düzenlemesini yasaklamıştı. Sarı Yelekler, 16 Mart'ta Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.
ŞİMDİYE KADARKİ PROTESTOLARDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.
Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.
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