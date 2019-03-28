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20:30 28 Mart 2019
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    IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son köy olan Baghuz'da DSG'ye teslim olan IŞİD'liler

    Danimarka Adalet Bakanı: Geri dönmelerindense ölmüş olmalarını dilerdim

    © AFP 2019 / Bulent KILIC
    Avrupa
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    DSG'nin elindeki yabancı IŞİD'lileri yargılanmak üzere ülkelerine yollama girişimine Danimarka Adalet Bakanı Söre Pape Poulsen "Dönmelerindense ölmüş olmalarını dilerdim" tepkisini gösterdi. Hükümet, cihatçı vatandaşlarının yurtdışında doğacak çocuklarına artık vatandaşlık verilmeyeceğini açıkladı.

    DSG - Baguz
    © AFP 2019 / Delil SOULEIMAN
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    YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elindeki binlerce IŞİD'li esir içinden yabancı savaşçıların ülkeleri tarafından teslim alınmasını talebine bir tepki de Danimarka'dan geldi.

    DW Türkçe'nin haberine göre sağcı azınlık hükümetinin Adalet Bakanı Söre Pape Poulsen, "Cihatçıların şimdi geri dönmelerindense Suriye'de savaşta ölmüş olmaları daha iyi olurdu" diye konuştu.

    Yine de IŞİD'lileri geri almaya yeşil ışık yakan Poulsen, "Burada cezaevlerinde tutulmaları ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarından iyidir" dedi.

    Sosyal Demokrat Parti sözcüsü ise "Bunlar ağzıma almayacağım sözler" tepkisini verdi.

    IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son köy olan Baghuz'da DSG'ye teslim olan IŞİD'liler
    © AFP 2019 / Bulent KILIC
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    Azınlık hükümetinin kendisini dışardan destekleyen popülüst sağcı Danimarka Halk Partisi ile vardığı anlaşma uyarınca açıklama yapan Göç Bakanı Inger Stojberg de cihatçı vatandaşların yurtdışında doğacak çocuklarına artık vatandaşlık verilmeyeceğini duyurdu.

    "Yürürülükteki kuralların tersine Danimarkalıların gitmelerinin yasaklandığı bölgelerde doğacak çocuklar otomatik olarak Danimarka vatandaşlığı alamayacak" diyen Stojberg, bunu " Ebeveynleri Danimarka'ya sırt çevirdiklerinden çocuklarının Danimarka vatandaşı olması için bir sebep yok" diye gerekçelendirdi.

    IŞİD
    © Fotoğraf : YouTube/ Screenshot
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    Hükümetin bu teklifinin yasalaşması için parlamentodan geçmesi gerekiyor. Tarihi belirlenmeyen oylamanın lehte sonuçlanması bekleniyor.

    Danimarka Ceza Yasası'na göre 2016'dan beri çatışma bölgelerinde bir terörist grup safında savaşmak suç teşkil ediyor.

    O zamandan beri terör örgütne katılmaktan 13 kişi mahkumiyet aldı. Bunlardan 9'u çifte vatandaş olmaları üzerinden Danimarka vatandaşlığından çıkarıldı. Diğerlerine çifte vatandaş olmadıkları için bu işlem uygulanamadı.

    Danimarka gizli servisi, 2012'den beri 150 vatandaşın Suriye ve Irak'a gittiğini açıklamıştı. Üçte birinin ülkeye geri döndüğü hesaplanıyor.Suriye'de yaklaşık 40 Danimarka uyruklu IŞİD'linin kaldığı, 10'unun DSG'nin elinde olduğu belirtildi.

    Etiketler:
    IŞİD, Inger Stojberg, Söre Pape Poulsen, Suriye, Danimarka
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