Bulgaristan’dan Çavuşoğlu’nun seçim mitingindeki açıklamalarına tepki

Bulgaristan'ın hiçbir zaman bu tür baskılara boyun eğmediğinin altını çizen Zahariyeva, Çavuşoğlu'nun gerçekten telefon görüşmeleri sırasında, parlamentoda tartışılan yasa tasarısının İslam karşıtı olduğu yönündeki memnuniyetsizliği dile getirdiğini ancak tüm korkularını giderdiklerini kaydetti.
Bulgaristan Haber Ajansı, Çavuşoğlu'nun açıklamalarından dolayı Türkiye Büyükelçisinin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını ve protesto notasının verildiğini aktardı. Bulgaristan parlamentosu da, Zahariyeva'dan en kısa zamanda Türkiye'nin ülkenin iç işlerine müdahalesine ilişkin rapor sunmasını talep etti.
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