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00:32 31 Mart 2019
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    Fransa'daki Sarı Yelekler, gösterilerinin 20.haftasında - gözaltı

    Fransa'da Sarı Yelekler, gösterilerin 20. haftasında sokaklarda: 40 gözaltı, 7 yaralı

    © REUTERS / Regis Duvignau
    Avrupa
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    Fransa'da Sarı Yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Ülke genelinde 33 bin 700 kişinin katıldığı gösterilerde 40 kişi gözaltına alındı, 4'ü polis 7 kişi yaralandı.

    Fransa'nın Nice kentindeki Sarı Yelekler yürüyüşüne polis saldırısı sırasında yere düşen 73 yaşındaki Genevieve Legay'ın burnu ve başından kanlar boşaldı. Ağır durumuna rağmen bilinci açık şekilde hastaneye nakledildi.
    © AP Photo / Claude Paris, File
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    Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yelekler'in gösterileri, 20. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

    Paris'te Gare de l'Est tren garının önünde buluşan göstericiler, Louvre Müzesi'nden geçerek Eyfel Kulesi'nin yanındaki Trocadero Meydanı'na kadar yürüdü. Polis, meydanda şişe atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

    Göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklandı. Polis, eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    Paris'teki gösteride 32 kişinin gözaltına alındığı, Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde eylem yapmaya çalışan 21 kişiye para cezası verildiği açıklandı.

    Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne, Avignon ve Rouen şehirlerinin merkezlerinde de eylem yapılmasına izin verilmedi.

    Avignon'da kent merkezinin dışında düzenlenen gösteride, polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşanırken, 2 kişi hafif yaralandı.

    Fransa'da hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarıyla fitili ateşlenen Sarı Yelekler protestolarına gönderme yapan bir duvar resmi
    © AP Photo / Christophe Ena
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    Montpellier'de 2 polisin yaralandığı gösteride 8 kişi gözaltına alındı. Bordeaux'daki eylemde de olaylar çıktı. Toulouse'daki protestoda çıkan olaylarda ise 2'si polis 3 kişi yaralandı.

    İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke çapında bugün düzenlenen gösterilere Paris'te 4 bin olmak üzere 33 bin 700 kişi katıldı.

    ŞİMDİYE DEK 11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Fransa’da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

    Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gösteriler boyunca 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

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    Etiketler:
    Protesto, Sarı Yelekler, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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