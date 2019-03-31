Ağır yaralı kadın, polisten Instagram için fotoğraf çekmesini istedi

Amsterdam'ın kuzeyindeki Zaanstreek bölgesinde, Perşembe akşamı mobilet sütücüsü bir kadın sürücü, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.
Sedyede, boyunluklu bir fotoğrafın İnstagram'da çok fazla beğeni alacağını söyleyen Hollandalı kadın, "Instagram için bir fotoğrafımı çeker misiniz?" dedi. Polis, bu isteği reddederek, yaralı kadının bir an önce hastaneye kaldırılmasını istedi.
'DÜNYANIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ'
Bu olay, Zaanstreek Polisi'nin Facebook sayfasında, "dünyanın çivisi çıkmış" başlığıyla duyuruldu. Polis sözcüsü, memurların benzer önerilerle karşılaşıp karşılaşmadığı sorusu üzerine, "Bu tür olayların daha sık yaşanması beni şaşırtmaz. Gerçekten tuhaf bir dünyada yaşıyoruz" dedi.
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