Ağır yaralı kadın, polisten Instagram için fotoğraf çekmesini istedi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın kuzeyinde, trafik kazası sonucu ağır yaralanan bir kadın, sedye ile hastaneye kaldırılırken polisten Instagram için fotoğrafını çekmesini istedi. Yaralı kadın, Sedyede, boyunluklu bir fotoğrafın İnstagram'da çok fazla beğeni alacağını söyledi.

Amsterdam'ın kuzeyindeki Zaanstreek bölgesinde, Perşembe akşamı mobilet sütücüsü bir kadın sürücü, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Instagram kendisine zarar veren kişilerin görüntülerini engelleyecek

BBC Türkçe'de yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda kırıklar oluşan kadına boyunluk takarak, sedyeye koydu. Yaralı kadın, ambulans personel tarafından sedyeye bağlanırken, olay yerindeki polisten ilginç bir istekte bulundu.

Sedyede, boyunluklu bir fotoğrafın İnstagram'da çok fazla beğeni alacağını söyleyen Hollandalı kadın, "Instagram için bir fotoğrafımı çeker misiniz?" dedi. Polis, bu isteği reddederek, yaralı kadının bir an önce hastaneye kaldırılmasını istedi.

'DÜNYANIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ'

Bu olay, Zaanstreek Polisi'nin Facebook sayfasında, "dünyanın çivisi çıkmış" başlığıyla duyuruldu. Polis sözcüsü, memurların benzer önerilerle karşılaşıp karşılaşmadığı sorusu üzerine, "Bu tür olayların daha sık yaşanması beni şaşırtmaz. Gerçekten tuhaf bir dünyada yaşıyoruz" dedi.