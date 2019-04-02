Avam Kamarası'nda yarı çıplak iklim eylemi

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Brexit sürecine dair senaryoların tartışıldığı sırada bir grup protestocu, iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için yarı çıplak şekilde eylem düzenledi.
Yaşanan olayda yer alan 12 protestocunun polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Yaklaşık 25 dakika süren protestonun, "Extinction Rebellion" isimli bir grup tarafından düzenlendiği öğrenildi.
Grup, yaptığı basın açıklamasında, politikacıların dikkatini iklim sorununa çekmek istediklerini belirtti.
Semi-naked #ClimateChange protesters disrupt #Brexit debate pic.twitter.com/RvuTGYz7Y4— Ruptly (@Ruptly) April 1, 2019
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