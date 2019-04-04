Ukrayna'da oy sayımı tamamlandı: Komedyen Zelenskiy, Poroşenko'yu geride bıraktı

Ukrayna'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların tamamı sayıldı. Komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30.24 oy oranı ile ilk turun galibi oldu. Oyların yüzde 15.95'ini alan mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise ikinci sırada. Sonucu 21 Nisan'daki ikinci tur belirleyecek.

Ukrayna'daki seçimlerde daha önce hiç siyasi deneyimi olmayan komedyen Vladimir Zelenskiy ile mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ikinci tura kaldı.

Yapılan sayım sonucunda, adaylardan herhangi biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamazken; Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci oldu.

İkinci tur ise 21 Nisan'da yapılacak.

Zelenskiy'nin siyasi deneyimi ‘Halkın Uşağı' dizisinde beklenmedik şekilde devlet başkanı seçilen dürüst öğretmen rolü ile sınırlıydı. 41 yaşındaki Zelenskiy'nin adaylığını koymasının ardındansa siyaset yaşamı gerçek hayatta da başlamış oldu. Başta seçilmesi düşük ihtimal görülen Zelenskiy, yolsuzluk ve ekonomi alanında sorunların yaşandığı ülkede mevcut yönetimden duyulan hoşnutsuzlukla beraber avantaj kazandı.

Kiev Devlet Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi alan Poroşenko, siyasete 1998 yılında milletvekili olarak başladı.

Şekerlemecilikle bir servet sahibi olan Poroşenko'nun, ülkedeki yolsuzluk sorununu gidermek ve yaşam standartlarını iyileştirmek için pek bir adım atamadığı düşünülüyor.