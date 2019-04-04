Kayıt
13:17 04 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rev Rafal Jarosiewicz

    Polonya'da Harry Potter kitabı yakan rahip özür diledi: Bir talihsizlik oldu

    Facebook / Rev Rafal Jarosiewicz
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Polonya'nın kuzeyinde Harry Potter kitaplarını ve 'şeytani' olduğunu iddia ettiği diğer eşyaları yakan rahip özür diledi.

    Polonya’da rahipler, Harry Potter’i ‘büyü kitabı’ diye yaktı
    © Fotoğraf : Twitter
    Polonya’da rahipler, Harry Potter’ı ‘büyü kitabı’ diye yaktı
    Rev Rafal Jarosiewicz isimli rahip, Facebook'tan yaptığı açıklamada pişman olduğunu söyledi ve kitapların yakılmasının 'talihsizlik' olduğunu ifade etti.

    Kitapların ve diğer 'şeytani' eşyaların yakılması, Evanjelist Katolik vakfı SMS z Nieba'nın (Cennetten gelen SMS) Facebook hesabından paylaşılmıştı ve tepki çekmişti. Söz konusu fotoğrafların ise daha sonra silindiği görüldü.

    Yakılan eşyalar arasında ahşap bir Afrika maskesi, fil figürleri, sihir üzerine kitaplar ve Harry Potter kitapları yer alıyordu.

    YAKILAN EŞYALARI CEMAAT GETİRDİ

    Söz konusu eşyalar ise yakılmak üzere cemaat tarafından getirildiği öğrenilmişti.

    Vakıf tarafından yapılan açıklamada, eşyaların yakılmasının cemaati sihir ve okültler hakkında uyarma amacı taşıdığı belirtildi.

    Kitapların ve eşyaların yakılması ise, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Nazilerin kitap yakma seremonilerine benzetildi.

    Vakfın tavrını eleştiren bir kullanıcı, paylaşımında "Bugüne kadar Harry Potter adına tecavüz eden, cinayet işleyen ya da hırsızlık yapan kimseyle karşılaşmadım. İncil adına ise, evet karşılaştım. Kötü haber beyler" ifadelerini kullandı.

    Başka bir kullanıcı ise, "Bunun ne kadar hastalıklı olduğunu göremiyor musunuz? Bir sonraki planınız ne, cadıları yakmak mı? Bir Katolik olarak size katılmıyorum, kitap yakmak aptallıktır" yorumunda bulundu.

    'BEĞENMEDİM'

    Papa Francis
    © REUTERS / Tony Gentile
    Papa Francis: Eşcinsel rahip ve rahibeler görevden ayrılsın
    Olay, Evanjelik vakfının Koszalin'deki piskoposluk sözcüsü Rev Wojciech Parafianowicz tarafından da kınandı. Parafianowicz, "Bu yanlış rahiplik faaliyetini beğenmedim" dedi.

    Associated Press'e göre, olay sonrasında Rev Jarosiewicz para cezasına çarptırıldı ve çevreci gruplar da açık alanda ateş yakıldığı gerekçesiyle hakkında savcılığa şikayette bulundu.

    Kitap yakmayla gündeme gelen Polonya'nın Katolik Kilisesi, aynı zamanda çocuk istismarı skandallarıyla da boğuşuyor.

    Polonya Piskoposluk Konferansı tarafından geçen ay yayınlanan raporda, ülkedeki yaklaşık 400 din adamının son otuz yıl boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun tespit edildiği açıklanmıştı.

    Etiketler:
    kitap yakma, açıklama, Harry Potter, Facebook, SMS z Nieba, Rev Rafal Jarosiewicz, Koszalin, Polonya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Moskova'da Miss International Mini 2019 Yarışması
    Moskova'da kısa boylu güzeller yarıştı
    Karikatür
    Pentagon: F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet