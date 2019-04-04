Polonya'da Harry Potter kitabı yakan rahip özür diledi: Bir talihsizlik oldu

Polonya'nın kuzeyinde Harry Potter kitaplarını ve 'şeytani' olduğunu iddia ettiği diğer eşyaları yakan rahip özür diledi.

Rev Rafal Jarosiewicz isimli rahip, Facebook'tan yaptığı açıklamada pişman olduğunu söyledi ve kitapların yakılmasının 'talihsizlik' olduğunu ifade etti.

Kitapların ve diğer 'şeytani' eşyaların yakılması, Evanjelist Katolik vakfı SMS z Nieba'nın (Cennetten gelen SMS) Facebook hesabından paylaşılmıştı ve tepki çekmişti. Söz konusu fotoğrafların ise daha sonra silindiği görüldü.

Yakılan eşyalar arasında ahşap bir Afrika maskesi, fil figürleri, sihir üzerine kitaplar ve Harry Potter kitapları yer alıyordu.

YAKILAN EŞYALARI CEMAAT GETİRDİ

Söz konusu eşyalar ise yakılmak üzere cemaat tarafından getirildiği öğrenilmişti.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, eşyaların yakılmasının cemaati sihir ve okültler hakkında uyarma amacı taşıdığı belirtildi.

Kitapların ve eşyaların yakılması ise, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Nazilerin kitap yakma seremonilerine benzetildi.

Vakfın tavrını eleştiren bir kullanıcı, paylaşımında "Bugüne kadar Harry Potter adına tecavüz eden, cinayet işleyen ya da hırsızlık yapan kimseyle karşılaşmadım. İncil adına ise, evet karşılaştım. Kötü haber beyler" ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise, "Bunun ne kadar hastalıklı olduğunu göremiyor musunuz? Bir sonraki planınız ne, cadıları yakmak mı? Bir Katolik olarak size katılmıyorum, kitap yakmak aptallıktır" yorumunda bulundu.

'BEĞENMEDİM'

© REUTERS / Tony Gentile Papa Francis: Eşcinsel rahip ve rahibeler görevden ayrılsın

Olay, Evanjelik vakfının Koszalin'deki piskoposluk sözcüsü Rev Wojciech Parafianowicz tarafından da kınandı. Parafianowicz, "Bu yanlış rahiplik faaliyetini beğenmedim" dedi.

Associated Press'e göre, olay sonrasında Rev Jarosiewicz para cezasına çarptırıldı ve çevreci gruplar da açık alanda ateş yakıldığı gerekçesiyle hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Kitap yakmayla gündeme gelen Polonya'nın Katolik Kilisesi, aynı zamanda çocuk istismarı skandallarıyla da boğuşuyor.

Polonya Piskoposluk Konferansı tarafından geçen ay yayınlanan raporda, ülkedeki yaklaşık 400 din adamının son otuz yıl boyunca çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun tespit edildiği açıklanmıştı.