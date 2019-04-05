Brexit düğümü: İngiltere Başbakanı AB'den erteleme istedi

BBC'nin haberine göre May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a hitaben bir mektup kaleme aldı. May, İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını uygun bir tarihte onaylaması halinde, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin başlayacağı 23 Mayıs'tan önce AB'den ayrılmaları gerektiğini belirtti. Başbakan, anlaşmanın onaylanmaması halinde ise AP seçimlere dahil olmaya hazır olduklarını açıkladı.
27 ÜLKENİN ONAYI GEREKİYOR
Brexit'in bir kez daha ertelenmesi için İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin de onayı gerekiyor.
May'in erteleme talebi öncesi üst düzey bir AB kaynağı, Tusk'ın İngiltere'ye Brexit'in ‘esnek' koşullarda 12 ay daha ertelenmesini önerdiğini söylemişti.
ÜÇ KEZ REDDEDİLDİ
İngiltere Parlamentosu, AB ile varılan Brexit anlaşmasını üç kez reddetmişti.
Son olarak ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda 312'ye karşı 313 oyla kabul edilmişti.
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