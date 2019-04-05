Brexit düğümü: İngiltere Başbakanı AB'den erteleme istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği'nden, Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelemesini istedi. Brexit'in bir kez daha ertelenmesi için İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin de onayı gerekiyor.

İngiltere'de Brexit sürecine dair karışıklık sürüyor. AB ile varılan Brexit anlaşmasının üç kez reddedilmesinin ardından Başbakan May, ülkesinin birlikten ayrılmasını 30 Haziran'a kadar ertelemesini istedi.

BBC'nin haberine göre May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a hitaben bir mektup kaleme aldı. May, İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını uygun bir tarihte onaylaması halinde, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin başlayacağı 23 Mayıs'tan önce AB'den ayrılmaları gerektiğini belirtti. Başbakan, anlaşmanın onaylanmaması halinde ise AP seçimlere dahil olmaya hazır olduklarını açıkladı.

27 ÜLKENİN ONAYI GEREKİYOR

Brexit'in bir kez daha ertelenmesi için İngiltere dışında AB üyesi diğer 27 ülkenin de onayı gerekiyor.

© REUTERS / Hannah McKay İngiliz parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

İngiltere mevcut koşullarda AB'den 12 Nisan'da ayrılacak. AB liderleri ise 10 Nisan'da özel Brexit Zirvesi'nde bir araya gelecek.

May'in erteleme talebi öncesi üst düzey bir AB kaynağı, Tusk'ın İngiltere'ye Brexit'in ‘esnek' koşullarda 12 ay daha ertelenmesini önerdiğini söylemişti.

ÜÇ KEZ REDDEDİLDİ

İngiltere Parlamentosu, AB ile varılan Brexit anlaşmasını üç kez reddetmişti.

Son olarak ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda 312'ye karşı 313 oyla kabul edilmişti.