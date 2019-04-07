Hollanda'da bir F-16 uçağı 'kendini vurdu'

Uçaklardan bir tanesinin yaptığı atıştan zarar gördüğü belirtilen haberde, F-16'nın gövdesinin hasar aldığı, ayrıca mühimmat parçalarının da motorun içine girdiği kaydedildi.
Olayda yaralanan olmadığı aktarılan haberde, pilotun hasar gören uçağı yakınlardaki askeri poligonun alanına güçlükle indirmeyi başardığı vurgulandı.
Askeri müfettişler olayla ilgili iç soruşturma başlattı.
F-16 boven Vlieland geraakt door eigen kogel.https://t.co/lNI49cxIKD— NL Nieuws (@NieuwsNu123) April 4, 2019
De F-16 die in januari aanzienlijke schade opliep tijdens een oefening boven Vlieland blijkt geraakt te zijn door zijn eigen munitie. Zeker één afgevuurd patroon richtte schade aan aan de beplating van… pic.twitter.com/NS1a365oju
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