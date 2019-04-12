AS Roma, Ünder'in golü için 'Ben de atarım' diyen genci stada götürerek aynı golü atmasını istedi

İtalyan AS Roma takımı, Türk oyuncu Cengiz Ünder'in golü için "Ben de atarım" diyen genci stada götürerek aynı golü atmasını istedi. 3 defa deneyen genç ise aynı golü atamadı.

İtalyan AS Roma takımı, sosyal medya hesabından Türk oyuncu Cengiz Ünder'in Parma karşılaşmasında attığı golün görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görüntüleri ise bir Facebook kullanıcısı "Parma'ya o golü ben de atarım" ifadeleriyle yorumladı.

Yapılan bu yorum üzerine, AS Roma yönetimi, söz konusu yorumu yapan Marco Nicolai isimli gence ulaşıp kendisini AS Roma karşılaşmasında VIP bölümde ağırlamak istediklerini söyleyerek stadyuma getirdiler.

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! 🙈

#ForTheFans

pic.twitter.com/nCEEqpI6nO — AS Roma English (@ASRomaEN) April 11, 2019

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Nicolai de, stadyuma giderken "Arkadaşlarıma VIP bölümünde ağırlanacağımı söylediğimde çok kıskandılar" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Tony Gentile Roma'yı yarı finale taşıyan asist Cengiz Ünder'den

Ancak, Ünder'in attığı golü beğenmeyen gence, yaptığı yorum stadyumda canlı yayında hatırlatıldı ve kendisinden iddiasını gerçekleştirmesi istendi.

Hyundai işbirliğiyle planlanan kurguda, Nicolai için Cengiz Ünder'in attığı golün birebir aynı pozisyonu hazırlandı.

Ancak Nicolai, üç denemesinde de başarılı olamadı.

Sunucu ise, başarısız denemelerin ardından Nicolai'e "Bir daha öyle bir şey yazmayacaksın, değil mi?" diye sorunca, gencin cevabı ise "Hayır, sanmıyorum" oldu.