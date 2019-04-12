AS Roma, Ünder'in golü için 'Ben de atarım' diyen genci stada götürerek aynı golü atmasını istedi

Paylaşılan görüntüleri ise bir Facebook kullanıcısı "Parma'ya o golü ben de atarım" ifadeleriyle yorumladı.
Yapılan bu yorum üzerine, AS Roma yönetimi, söz konusu yorumu yapan Marco Nicolai isimli gence ulaşıp kendisini AS Roma karşılaşmasında VIP bölümde ağırlamak istediklerini söyleyerek stadyuma getirdiler.
Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!— AS Roma English (@ASRomaEN) April 11, 2019
But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! 🙈
#ForTheFans
pic.twitter.com/nCEEqpI6nO
Nicolai de, stadyuma giderken "Arkadaşlarıma VIP bölümünde ağırlanacağımı söylediğimde çok kıskandılar" ifadelerini kullandı.
Hyundai işbirliğiyle planlanan kurguda, Nicolai için Cengiz Ünder'in attığı golün birebir aynı pozisyonu hazırlandı.
Ancak Nicolai, üç denemesinde de başarılı olamadı.
Sunucu ise, başarısız denemelerin ardından Nicolai'e "Bir daha öyle bir şey yazmayacaksın, değil mi?" diye sorunca, gencin cevabı ise "Hayır, sanmıyorum" oldu.
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