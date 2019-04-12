Merkel ile May'den kahkaha manifestosu: Lol lol, hadi bu neyin Brexit'i

Avrupa Birliği'nin yine yeniden Brexit çıkmazını görüştüğü 10 Nisan'daki zirvede -tesadüf bu ya- aynı tonda mavi takım giymiş Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İngiltere Başbakanı Theresa May'ın yanyana gelmesi ve Merkel'in May'e iPad'inden bir şeyler göstermesiyle gülüşmeye başlamaları spekülasyon ve esprileri beraberinde getirdi.

Angela Merkel'in yüzünde gülücüklerle iPad'ini Theresa May'e tutması, İngiltere Başbakanı'nın parmağıyla üzerinde bir şeylere işaret edip kahkayı basması, bunun üzerine Alman Başbakanı'nın diğer liderlere tek tek iPad'ini uzatması sahnesindeki teatrallik dikkatlerden kaçmadı.

What could Merkel be showing to EU leaders? pic.twitter.com/Ai0cDogIIC — RT (@RT_com) 12 Nisan 2019

Önceden çalışılmış gibi duran bu jestlerin ardından, AB zirvesinden, Brexit anlaşmasını onaylayamayan ve çıkış mühletini kaçıran Londra'ya verilen sürenin 31 Ekim'e kadar uzatılması kararı çıktı.

Kulislerden öğrenildiği kadarıyla iPad'deki gizemli görüntü ise zirveye gelmeden önce Merkel'in Alman parlamentosunda, May'in İngiliz parlamentosunda aynı kobalt mavisine bürünmüş halde soruları cevaplarkenki fotoğraflarının yanyana getirilmiş versiyonuydu.

IPAD NEWS! the gag was apparently a side by side pic of May and Merkel taking questions in their own parliaments this afternoon, wearing the same colour of jacket….. #brexitbantz, kind of — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 10 Nisan 2019

Daily Mail'in görüş aldığı beden dili uzmanı Judi James, May'in abartılı bir pantomim oynar gibi tepki vermesinin, Almanya Başbakanı'nın onayını alma, dostluğunu kazanma arzusunu gösterdiği yorumunu yaptı.

İngiltere Başbakanı için "Patron köpeğinin fotoğraflarını gösterdiğinde çalışan onun gözüne girmek için nasıl gülerse öyle gülüyordu" diyen James, May'in kahkahaları üzerine memnuniyet ifadesi takınan ve kahkahalarla karşılık veren Merkel'in onaylayan bir imaj çizdiği ve iki kadının aralarında yakın bir ilişki varmış gibi göstermek için abartılı hareketler yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Beden dili uzmanı, aynı görüntüye bakan erkek liderlerin iki kadına ayak uydurmakta zorlandıklarına, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Merkel ile May gibi gülmeye çalışırken yüzünde çok tuhaf bir ifade oluştuğuna dikkat çekti.

Genelde Brexit'i gerçekleştirememenin ve İngiltere'yi belirsizliğe sürüklemenin ağırlığı altında ezilen görüntüler veren May'in imdadına yetişmek için düzenlenmiş benzeyen bu sahne, AB'deki nadir şen şakrak pozlarından birini oluşturdu.

Bu görüntülerle dalga geçen tweetler bir yana, İrlanda'nın eski kıdemli büyükelçilerinden, Avrupa uzmanı Bobby McDonagh şu yorumu yaptı:

"iPad'de ne olduğunun bir önemi yok. Önemli olan Merkel'in May'i dostluk ve kahkaha gösterisine katarak gösterdiği duygusal zeka. Her zamanki gibi birinci sınıf."

It’s not so much what’s on the IPad that matters. It’s Merkel’s emotional intelligence in including May in the friendship and laughter. Top class as always. https://t.co/kz6jPHjqSN — Bobby McDonagh (@BobbyMcDonagh1) 10 Nisan 2019

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