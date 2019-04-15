İngiliz donanmasında skandal: Rus denizaltılarını izleyecek mürettebat kokainden yakalandı

İngiliz donanmasında skandal: Rus denizaltılarını izleyecek denizaltının mürettebatı kokainden yakalandı
Daily Mail’in aktardığına göre, 120 mürettebatın bulunduğu İngiltere donanmasına ait HMS Talent nükleer denizaltısında 7 kişi üzerinde yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kokain kullandığı tespit edilen bu kişiler nedeniyle denizaltı mürettebatı, kendilerine verilen Rusya denizaltılarını Kuzey Denizi ve Kuzey Kutup Dairesi bölgesinde izlemek gibi ‘hassas bir göreve’ başlayamadı.
Denizaltının görev için cuma günü Devonport Üssü’nden ayrılması gerekiyordu, ancak dün gece hâlâ Plymouth Üssü’ndeydi. Gecikmenin nedeni net olarak bilinmiyor, ancak denizaltıların açılmadan önce personelin tamamının hazır bulunması gerekiyor.
Gazeteye konuşan bir donanma kaynağı olayı ‘üst rütbeli subaylar için büyük bir utanç’ olarak nitelerken, “Denizcilerin denizdeki çok ustalık gerektiren ve çok hassas görevleri yerine getirmeleri için eğitilmeleri yıllar alıyor ve donanma bir gecelik aptallık yüzünden 7 kişiyi kaybetti” dedi.
Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı’nın uyuşturucuya karşı ‘sıfır toleranslı’ olduğu ve uyuşturucu kullanan ve yakalanan her askeri personelin görevden atılacağı ifade edildi.
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