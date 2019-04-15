'Zelenskiy komplo iddiaları nedeniyle katılmaktan vazgeçti, Poroşenko tek kişilik açık oturum yaptı'

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile seçimlerin birinci turunu önde tamamlayan Vladimir Zelenskiy arasında ikinci tur öncesi yapılması planlanan açık oturum, Zelenskiy'in katılım sağlamamasıyla 'tek kişilik açık oturuma' dönüştü. Uzmanlar, bunun Poroşenko'nun oyunu artırmayacağını vurguladı.

Poroşenko, devlet başkanlığı seçimlerindeki en büyük rakibi komedyen Vladimir Zelenskiy ile halkın önünde tartışacağı Kiev Olimpiyat Stadı'na gelerek rakibini beklemiş ancak Zelenskiy'in stada gelmemesi üzerine kısa bir miting düzenleyerek stattan ayrılmıştı.

İzvestiya gazetesinin haberine göre Ukrayna'da birinci turun ardından ilgiyle beklenen oturum, Zelenskiy'in kendisine yönelik bir provokasyondan haberdar olup katılmaktan vazgeçmesiyle tek kişilik oturuma dönüştü.

'POROŞENKO KENDİSİNİ ZORLAYACAK SORULARDAN KORKUYOR'

İzvestiya'ya konuşan Ukrayna milletvekili Vadim Novinskiy, "Pazar günü olan şey bir oturum değil, Poroşenko'nun uygunsuz sorulardan korktuğu için yaptığı 'tek başına açık oturum' programıydı. Rakipler birbirlerini zorlayacak sorular yönelttiği için tartışmalarda rekabet olur. Ama Poroşenko bunu istemiyor, çünkü hiçbir zorlayıcı soruya yanıt veremiyor. 2014 yılında vaat ettiği hiçbir şeyi yapmadı, Ukrayna halkını aldattı" dedi.

'POROŞENKO'NUN OYLARINI YÜKSELTMEZ'

Bir diğer vekil Yevgeniy Balitskiy, 'kişisel tanıtıma' dönmüş olsa da, dün akşamki gelişmenin Poroşenko'nun oylarını yükseltmeyeceğini ifade etti.

'POROŞENKO SİYASET HAYATINDAN SİLİNECEK'

Kiev yönetiminin çektiği acının görüldüğünü kaydeden Balitskiy, "Eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in bile ülkeden kaçtığında yüzde 22 oyu vardı. Ancak Poroşenko tüm yetkiler elinde olmasına ve beş yıldır Batı'dan destek almasına rağmen yüzde 16'da kaldı. Ukrayna halkı değerlendirmesini yapıyor. Bu nedenle ikinci turda halk, Zelenskiy masalına inanarak onun peşinden gidecek. Poroşenko ise siyaset hayatından silinecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Poroşenko'ya verilen oy oranı yüzde 16.7 iken, daha önce siyaset deneyimi olmayan komedyen Vladimir Zelenskiy, halkın yüzde 30.2'sinin desteğini arkasına almıştı.

Ülkenin akıbeti ise 21 Nisan'da Zelenskiy ve Poroşenko arasında yapılacak ikinci turda belli olacak.