Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 kişi gözaltına alındı

Eylemcileri Marble Arch’a gitmeye ve eylemlerini orada sürdürmeye çağıran polis, bu çağrıya uymayanlara müdahale ederek, 47 kişiyi gözaltına aldı.
Çevrecilerin eylemi Marble Arch’ta devam ediyor. Çevredeki yolları keserek trafiğe kapatan eylemciler, geceyi kurdukları çadırlarda geçiriyor.
Polis gündüz saatlerinde de petrol şirketi Shell’in merkezini basarak bir camı kıran ve duvarlara grafiti çizen 5 eylemciyi gözaltına almıştı.
Kasım ayında protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.
Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.
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