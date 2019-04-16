Notre Dame yangınının canlı yayınında YouTube 11 Eylül altyazısı geçti

Ay'da ilk insan gibi tarihi olayların videolarına yanlış bilgilendirmeler ve komplo teorileri iliştirilmesinin çok yoğun eleştiriler çekmesi üzerine YouTube'un başlattığı enformasyon paneli uygulaması geri tepti.

Dün gece UNESCO'nun dünya mirası listesindeki, Paris'in simgesi Notre Dame Katedrali'nin kısmen kül olması tüm dünyada yürekleri parçalarken, bu anları YouTube'dan canlı izleyenlerin kafası karıştı. Haber siteleri YouTube'daki kanallarından yangınla ilgili canlı yayına geçerken, Google'a bağlı YouTube'un teyit özelliği, altyazı olarak ABD'yi vuran 11 Eylül 2001 terör saldırılarına dair bilgiler geçti.

BRITANNICA ANSİKLOPEDİSİ'NDEN

© AA / Hilal Uştuk İlber Ortaylı: Wikipedia'yı hiç tavsiye etmiyorum

Notre Dame Katedrali'nin kulesi ve damı alevler içinde çöküp Paris göğünü dumanlar sararken, YouTube'un canlı yayın ekranının altındaki altyazı kutusunda 11 Eylül terör saldırılarına dair ayrıntılar yer aldı. Fransız kamu yayın kuruluşu France 24 dahil en az üç büyük haber sitesinin yangınla ilgili canlı yayınında, yanlış olayın bilgilendirme yazısı çıktı. Daha sonra bunun Britannica Ansiklopedisi'nde yer alan Kaide militanlarının yolcu dolau uçaklarla düzenlediği 11 Eylül saldırısının maddesi olduğu öğrenildi.

YOUTUBE'IN ALGORİTMASI ŞAŞTI

Bu sorunla ilgili sorularla karşılaşan YouTube'un sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

© Fotoğraf : Youtube Yıldırım YouTube kanalı açtı: İlk konuğu İlber Ortaylı

"Notre Dame Katedrali'ndeki yangından derinden üzüldük. Geçen yıl Britannica ve Wikipedia gibi üçüncü taraflarla bağlantılı enformasyon paneli uygulaması başlatmıştık Bu paneller algoritmik olarak harekete geçiyor ve bizim sistemlerimiz zaman zaman yanlış uyarı verebiliyor. Yangınla ilgili canlı yayınlarda yanlışığı fark edince bu panelleri devredışı bıraktık."

Geçen ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde saldırganın iki camide katliam düzenlerken çektiği videonun Facebook'ta canlı yayımlanması ve YouTube ile Twitter'da yoğun şekilde paylaşılmasının ardından üç site şimşekleri üzerine çekmişti.