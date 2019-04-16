Notre Dame yangınının canlı yayınında YouTube 11 Eylül altyazısı geçti

Dün gece UNESCO'nun dünya mirası listesindeki, Paris'in simgesi Notre Dame Katedrali'nin kısmen kül olması tüm dünyada yürekleri parçalarken, bu anları YouTube'dan canlı izleyenlerin kafası karıştı. Haber siteleri YouTube'daki kanallarından yangınla ilgili canlı yayına geçerken, Google'a bağlı YouTube'un teyit özelliği, altyazı olarak ABD'yi vuran 11 Eylül 2001 terör saldırılarına dair bilgiler geçti.
BRITANNICA ANSİKLOPEDİSİ'NDEN
YOUTUBE'IN ALGORİTMASI ŞAŞTI
Bu sorunla ilgili sorularla karşılaşan YouTube'un sözcüsü şu açıklamayı yaptı:
"Notre Dame Katedrali'ndeki yangından derinden üzüldük. Geçen yıl Britannica ve Wikipedia gibi üçüncü taraflarla bağlantılı enformasyon paneli uygulaması başlatmıştık Bu paneller algoritmik olarak harekete geçiyor ve bizim sistemlerimiz zaman zaman yanlış uyarı verebiliyor. Yangınla ilgili canlı yayınlarda yanlışığı fark edince bu panelleri devredışı bıraktık."
Geçen ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde saldırganın iki camide katliam düzenlerken çektiği videonun Facebook'ta canlı yayımlanması ve YouTube ile Twitter'da yoğun şekilde paylaşılmasının ardından üç site şimşekleri üzerine çekmişti.
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