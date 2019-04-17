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05:48 17 Nisan 2019
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    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

    Juncker: AB'nin geleceği Brexit değildir, Brexit gelişimimizi engelleyemez

    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    Avrupa
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    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB'nin geleceği Brexit değildir. Brexit gelişimimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir" açıklamasında bulundu.

    Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB üyesi olmaya devam ettiği müddetçe 'yapıcı ve sorumlu' davranması gerektiğine dikkat çekerek, 27 üye ülkenin İngiltere olmadan birlik için önemli konuları ele alma hakkı olduğunu söyledi.

    "AB'nin geleceği Brexit değildir. Brexit gelişimimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir" diyen Juncker, AB'nin bütçe, uluslararası ticaret ve AP seçimleri gibi önemli konulara odaklanması gerektiğini ifade etti.

    Juncker, "Birliğimizin geleceğini ticaret anlaşmaları, uluslararası ortaklarla ilişkiler belirleyecek" diye konuştu.

    Donald Tusk ve Jean-Claude Juncker
    © AFP 2019 / Aris Oikonomou
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    'AB NET BİR MESAJ BEKLİYOR'

    AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, AB ülkelerinin geçen hafta düzenlenen zirvede İngiltere'ye 31 Ekim'e kadar esnek bir erteleme seçeneği sunduğunu anımsatarak, bu sürenin İngiltere'ye mevcut duruma çözüm bulmak için yeterli zaman ve 'siyasi alanı' sağlayacağını savundu.

    Tusk, "AB Konseyi, İngiltere'den gelecekte nasıl bir adım atılacağına dair net bir mesaj bekliyor" vurgusunu yaptı.

    İngiltere'nin bu süre zarfında ayrılık anlaşmasını onaylayabileceğine ya da Brexit kararını tekrar gözden geçirebileceğine işaret eden Tusk, aynı zamanda AB'ye de ticaret ve AP seçimleri gibi önemli konulara odaklanma fırsatı tanıyacağını aktardı.

    Tusk, diğer yandan ertelemenin anlaşmasız ayrılık senaryosunu 6 ay daha geciktirerek işletmelere az da olsa istikrarlı bir dönem sağladığını ifade etti.

    Nigel Farage
    © REUTERS / Eddie Keogh
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    'HERKES BREXIT'TEN BIKTI'

    Tusk, "Kendim dahil AB'de ve İngiltere'de herkesin Brexit'ten bıktığını biliyorum ve bunu anlayışla karşılıyorum" diyerek, bunun Brexit konusuna 'açık fikirlilikle' yaklaşılması gerektiği gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

    Geçen hafta düzenlenen zirvede bir liderin kendisini 'hayalperest' olmaması gerektiği konusunda uyardığını belirten Tusk, "Tarihimizde bu zor dönemde hayallere ve hayalperestlere ihtiyacımız var. Kaderciliğe boyun eğemeyiz. Daha iyi ve birlik içinde bir Avrupa'nın hayalini her zaman kurmaya devam edeceğim" diye konuştu.

    Etiketler:
    Avrupa Komisyonu, Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu (AP), Brexit, Jaun-Claude Juncker, Avrupa Birliği (AB)
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