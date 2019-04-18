Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52.7 milyon euro ödedi

Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) edindiği verilere göre dünya genelinde 2017 yılında 16 milyon 155 bin 613 olan Schegnen vizesi başvuru sayısı 2018 yılında 16 milyon 77 bin 85'e geriledi. 2018’de 2017’ye kıyasla yüzde 0.9 oranında daha az başvuru yapıldı.
TÜRK VATANDAŞLARI 4. SIRADA
Dünya genelinde schengen vize başvurularının 14 milyon 257 bin 114'ü olumlu sonuçlanırken, 1 milyon 535 bin 201 başvuru olumsuz sonuçlandı. 2017 yılının verilerine göre en fazla Schengen vizesine başvuru yapan ülkeler sıralamasında 971 bin 710 başvuru ile 3'üncü sırada yer alan Türkiye 2018 yılında 879 bin 238 başvuru ile 4'üncü sıraya geriledi. Bu başvuruların 799 bin 862'si olumlu sonuçlandı. 537 bin 138 ise çoklu giriş vizesi verildi. 74 bin 360 vize başvurusu ise olumsuz sonuçlandı. Türk vatandaşlarının başvurularının olumsuz sonuçlanması oranı yüzde 8,46, çoklu giriş vizesi verilme oranı ise yüzde 67,15 oldu. Sınırlı bölgesel geçerliliği olan 802 vize de verildi.
SCHENGEN ÜCRETİ ARTABİLİR
EN FAZLA REDDEDİLEN ÜLKE CEZAYİR
EN AZ REDDEDİLEN BELARUS
En az başvurusu reddedilen ise 681 bin 106 başvurusundan 2 bin 239 (yüzde 0,33) başvurusu olumsuz sonuçlanan Belarus oldu. Belarus'u, 275 bin başvurusundan yüzde 1,53'i olumsuz sonuçlanan Birleşik Krallık ve 3 milyon 695 bin başvurunun yüzde 1,55'i olumsuz sonuçlanan Rusya Federasyonu takip etti.
İLK SIRADA RUSLAR VAR
En çok vize başvurusu alan ülkeler ve verdikleri vize sayısı şu şekilde:
1. Fransa-4 milyon 10 bin 604-3 milyon 345 bin 400
2. Almanya-2 milyon 56 bin 296-1 milyon 838 bin 775
3. İtalya-1 milyon 844 bin 140- 1 milyon 703 bin 912
4. İspanya-1 milyon 701 bin 379-1 milyon 502 bin 696
5. Yunanistan-855 bin 285-805 bin 115
7. Çek Cumhuriyeti-662 bin 902-630 bin 71
8. Hollanda-682 bin 382-582 bin 344
9. İsviçre-556 bin 220-487 bin 14
10.Litvanya-353 bin 59-346 bin 476
1. Rusya Federasyonu- 3 milyon 695 bin 670-3 milyon 631 bin 318
2. Çin- 2 milyon 818 bin 974- 2 milyon 703 bin 676
3. Hindistan -1 milyon 813 bin 59-974 bin 663
4. Türkiye-879 bin 238-799 bin 862
5. Cezayir-710 bin 644-382 bin 360
6. Belarus-681 bin 106- 676 bin 984
8. Suudi Arabistan-360 bin 287-322 bin 4
9. Tayland- 332 bin 269-319 bin 728
10. Birleşik Krallık- 275 bin 99-266 bin 835
11. İran-273 bin 579-189 bin 13
12. Tunus-234 bin 452- 186 bin 247
13. Güney Afrika-221 bin 790-214 bin 491
14. Birleşik Arap Emirlikleri-217 bin 431-174 bin 53
15.Endonezya-210 bin 468-205 bin 423
16.Ukrayna-191 bin 726-182 bin 400
17.Mısır-190 bin 140-147 bin 325
18.Filipinler-175 bin 703-159 bin 856
19.Kuveyt-174 bin 675-164 bin 742
20.ABD-160 bin 749-152 bin 934
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