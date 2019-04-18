Türk vatandaşları 2018'de Schengen vizesi için 52.7 milyon euro ödedi

Türk vatandaşlarının 2018 yılında Schengen vizesine kaç başvuru yaptığı ve ne kadar ücret ödediği de ortaya çıktı. Türk vatandaşları 2017 yılında 971 bin 710 başvuru yaparken, 2018 yılında bu rakam 879 bin 238'e geriledi. Türk vatandaşları 2018 yılında toplam 52 milyon 754 bin 280 euro Schengen vizesi ücreti ödedi.

26 Avrupa ülkesini kapsayan Schengen vizeleri ile ilgili 2018 istatistiği de ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) edindiği verilere göre dünya genelinde 2017 yılında 16 milyon 155 bin 613 olan Schegnen vizesi başvuru sayısı 2018 yılında 16 milyon 77 bin 85'e geriledi. 2018’de 2017’ye kıyasla yüzde 0.9 oranında daha az başvuru yapıldı.

TÜRK VATANDAŞLARI 4. SIRADA

Dünya genelinde schengen vize başvurularının 14 milyon 257 bin 114'ü olumlu sonuçlanırken, 1 milyon 535 bin 201 başvuru olumsuz sonuçlandı. 2017 yılının verilerine göre en fazla Schengen vizesine başvuru yapan ülkeler sıralamasında 971 bin 710 başvuru ile 3'üncü sırada yer alan Türkiye 2018 yılında 879 bin 238 başvuru ile 4'üncü sıraya geriledi. Bu başvuruların 799 bin 862'si olumlu sonuçlandı. 537 bin 138 ise çoklu giriş vizesi verildi. 74 bin 360 vize başvurusu ise olumsuz sonuçlandı. Türk vatandaşlarının başvurularının olumsuz sonuçlanması oranı yüzde 8,46, çoklu giriş vizesi verilme oranı ise yüzde 67,15 oldu. Sınırlı bölgesel geçerliliği olan 802 vize de verildi.

SCHENGEN ÜCRETİ ARTABİLİR

© REUTERS / Wolfgang Rattay AB'nin 'güçlendirilmiş' Schengen sistemi yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği Konseyi'nin onayından geçmesi halinde şu an var olan Schengen vizesi ücreti 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkacak. Schegen vizesi veren ülkeler 2018 yılında da hatırı sayılır bir geliri kasasına koydu. En fazla vize ücretinden geliri alan ilk beş ülke ise sırasıyla 4 milyon başvuru ile Fransa, 2 milyon ile Almanya, 1 milyon 844 bin ile İtalya, 1 milyon 844 bin ile İspanya ve 855 bin ile Yunanistan oldu. Dünya genelinde Schengen vizesi için 2018 yılında 960 milyon Euro'dan fazla vize ücreti ödendi. Türk vatandaşları toplam 52 milyon 754 bin 280 Euro Schengen vizesi ücreti ödedi. Türk vatandaşlarının 74 bin başvurusu olumsuz sonuçlandı. Toplam ücret içinde başvurusu olumsuz sonuçlananlar 4 milyon 461 bin Euro ödedi. Diğer ülkele vatandaşlarının da Schengen başvuruları gerilerken 3 milyon 695 bin 670 başvuru ile Rusya en fazla başvuru yapan ülke oldu.

EN FAZLA REDDEDİLEN ÜLKE CEZAYİR

© Flickr / ResoluteSupportMedia Bulgaristan'dan Schengen adımı

Başvuraları en fazla olumsuz sonuçlanan ülke ise yüzde 45,48 ile Cezayir oldu. Cezayir'in 710 bin 644 başvurudan 323 bin 203'ü olumsuz sonuçlandı. Cezayir'den sonra en fazla başvuruları olumsuz sonuçlanlar ise 273 bin 579 başvurudan 80 bin 420 başvurusu reddedilen İran vatandaşlarını, 107 bin 541 başvurusundan 23 bin 128'e olumsuz sonuçlanan Angola, 190 bin 140 başvurudan 37 bin 889'u olumsuz sonuçlanan Mısır vatandaşları takip etti.

EN AZ REDDEDİLEN BELARUS

En az başvurusu reddedilen ise 681 bin 106 başvurusundan 2 bin 239 (yüzde 0,33) başvurusu olumsuz sonuçlanan Belarus oldu. Belarus'u, 275 bin başvurusundan yüzde 1,53'i olumsuz sonuçlanan Birleşik Krallık ve 3 milyon 695 bin başvurunun yüzde 1,55'i olumsuz sonuçlanan Rusya Federasyonu takip etti.

İLK SIRADA RUSLAR VAR

Schengen vize başvurularında ise birinci sırada Rus vatandaşları yer aldı. Rus vatandaşlarının 3 milyon 885 bin olan 2017 yılı başvuruları 2018 yılında 3 milyon 695 bine düştü. Başvurulardaki düşüşe rağmen Rus vatandaşları ilk sırada yer aldı.Rusları, 2 milyon 818 bin 974 başvuru ile Çin, 1 milyon 81 bin 359 ile Hindistan vatandaşları takip etti.

En çok vize başvurusu alan ülkeler ve verdikleri vize sayısı şu şekilde:

1. Fransa-4 milyon 10 bin 604-3 milyon 345 bin 400

2. Almanya-2 milyon 56 bin 296-1 milyon 838 bin 775

3. İtalya-1 milyon 844 bin 140- 1 milyon 703 bin 912

4. İspanya-1 milyon 701 bin 379-1 milyon 502 bin 696

5. Yunanistan-855 bin 285-805 bin 115

© Sputnik / Iliya Pitalev Schengen başvuruları kısalıyor

6. Finlandiya-769 bin 49-751 bin 358

7. Çek Cumhuriyeti-662 bin 902-630 bin 71

8. Hollanda-682 bin 382-582 bin 344

9. İsviçre-556 bin 220-487 bin 14

10.Litvanya-353 bin 59-346 bin 476

En çok başvuru yapan ve başvuruları olumlu sonuçlanan ülkeler ise şu şekilde:

1. Rusya Federasyonu- 3 milyon 695 bin 670-3 milyon 631 bin 318

2. Çin- 2 milyon 818 bin 974- 2 milyon 703 bin 676

3. Hindistan -1 milyon 813 bin 59-974 bin 663

4. Türkiye-879 bin 238-799 bin 862

5. Cezayir-710 bin 644-382 bin 360

6. Belarus-681 bin 106- 676 bin 984

© REUTERS / Francois Lenoir Juncker: Romanya Schengen bölgesine dahil edilene kadar durmak yok

7. Fas-662 bin 578-528 bin 608

8. Suudi Arabistan-360 bin 287-322 bin 4

9. Tayland- 332 bin 269-319 bin 728

10. Birleşik Krallık- 275 bin 99-266 bin 835

11. İran-273 bin 579-189 bin 13

12. Tunus-234 bin 452- 186 bin 247

13. Güney Afrika-221 bin 790-214 bin 491

14. Birleşik Arap Emirlikleri-217 bin 431-174 bin 53

15.Endonezya-210 bin 468-205 bin 423

16.Ukrayna-191 bin 726-182 bin 400

17.Mısır-190 bin 140-147 bin 325

18.Filipinler-175 bin 703-159 bin 856

19.Kuveyt-174 bin 675-164 bin 742

20.ABD-160 bin 749-152 bin 934