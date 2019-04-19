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    Sonia Krimi

    Çavuşoğlu ile tartışan Fransız vekil Krimi: Türkiye bize demokrasi dersi verecek son ülke

    © AFP 2019 / PATRICK KOVARIK
    Avrupa
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    NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tartışan Fransız milletvekili Sonia Krimi, "Türkiye bize demokrasi dersi verecek son ülke, bizim demokrasimizin kusursuz olmadığını da biliyorum ama en azından Fransa'da hapishanelerde gazeteci yok" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermeni soykırımı iddiaları sebebiyle "Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" dediği Fransız milletvekili Sonia Krimi, Paris'te Euronews'in sorularını yanıtladı.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © Fotoğraf : İHA
    Çavuşoğlu, 'Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın' dedi, iki Fransız parlamenter salonu terk etti
    Antalya'da NATO toplantısı sırasında yaşanan krizin arka planını anlatan Krimi, "Türkiye değil ama Türkiye'deki son hükümetin yetkililerinin" zirve boyunca diğer NATO üyesi 29 ülkenin temsilcilerine 'ders verme' çabası içinde olduğunu belirterek "Türkiye bize demokrasi dersi verecek son ülke, bizim demokrasimizin kusursuz olmadığını da biliyorum ama en azından Fransa'da hapishanelerde gazeteci yok" diye konuştu.

    Bir tarihçi olmadığını belirten Krimi, sadece yabancı bir parlamenterin kendi fikirlerini söyleyebilme hakkını savunduğunu söyledi.

    ​Daha önce de NATO toplantılarında bulunduğunu aktaran Krimi, "Asla böyle bir diplomatik aptallık başka yerde görmedim" ifadesini kullandı.

    'DİPLOMASİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ'

    © AFP 2019 / CHARLY TRIBALLEAU
    Çavuşoğlu ile 'Ermeni soykırımı' konusunda tartışan Fransız vekil Sonia Krimi: Kaçmadım, buradayım
    Fransız parlamenter, "Kendi kapınızın önündekileri süpürün demek çok kolay. Bana göre bu diplomasinin en düşük seviyesi. Bu gerçekten sıfır noktası" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık" ifadeleri bağlamında Krimi, Fransa'nın yaptığı 'barbarlıkları' tanıdığını ancak bu ülkelerde soykırım yapmadığını savundu.

    Konu ile ilgili tarihçiler önderliğinde bir komisyon kurulduğunu hatırlatan vekil, Fransızların geçmişi ile sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.

    Etiketler:
    Cezayir, Ruanda, Antalya, NATO, Ermeni Soykırımı, Fransa, Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Sonia Krimi
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