Çavuşoğlu ile tartışan Fransız vekil Krimi: Türkiye bize demokrasi dersi verecek son ülke

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermeni soykırımı iddiaları sebebiyle "Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" dediği Fransız milletvekili Sonia Krimi, Paris'te Euronews'in sorularını yanıtladı.
Bir tarihçi olmadığını belirten Krimi, sadece yabancı bir parlamenterin kendi fikirlerini söyleyebilme hakkını savunduğunu söyledi.
"Fransa Cezayir'de insanlık suçu işledi ama soykırım yapmadı."— euronews Türkçe (@euronews_tr) April 18, 2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile tartıştıktan sonra sosyal medyada tehditler alan Fransız parlamenter @Sonia_Krimi euronews Türkçe'ye konuştu
Söyleşinin tamamı ▶ https://t.co/wwmEgFgSlv
✍ Beraat Gökkuş pic.twitter.com/mDbm72lgBI
Daha önce de NATO toplantılarında bulunduğunu aktaran Krimi, "Asla böyle bir diplomatik aptallık başka yerde görmedim" ifadesini kullandı.
'DİPLOMASİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİ'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ruanda'da olanları unutmadık, Cezayir'de olanları unutmadık" ifadeleri bağlamında Krimi, Fransa'nın yaptığı 'barbarlıkları' tanıdığını ancak bu ülkelerde soykırım yapmadığını savundu.
Konu ile ilgili tarihçiler önderliğinde bir komisyon kurulduğunu hatırlatan vekil, Fransızların geçmişi ile sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi.
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