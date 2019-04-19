Fransa'da mahkeme başörtüsü nedeniyle işten atılan kadını haklı buldu

Fransa’da, işyerinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle 2009 yılında kovulan kadının açtığı davada şirketin 23 bin euro tazminat ödemesine hükmedildi.

Versailles İstinaf Mahkemesi, Micropole şirketindeki işinden başörtüsü taktığı gerekçesiyle atılan Asma Bounaouil hakkında 10 yıldan uzun süredir devam eden davada kararını verdi.

Mahkeme, şirketin Bounaouil’i haksız yere işten çıkardığına hükmetti. Mahkeme Micropole şirketinin Bounaouil'e 23 bin euro tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Tasarım mühendisi olarak 2008 yılında işe alınan Bounaouil, başörtüsü taktığı gerekçesiyle 2009 yılında işten atılmıştı. Bounaouil bunun üzerine dava açmıştı.

Fransız mahkeme, Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan, AB içtihatları doğrultusunda konuyla ilgili mütalaa vermesini istemişti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, Mart 2017'de "işverenlerin, çalışanların iş yerlerinde iç kurallar gereği herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün görünür kullanımını yasaklamasının doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine" hükmetmişti.