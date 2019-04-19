Atina’daki Rus Konsolosluğu’na yapılan saldırıyı anarşist bir grup üstlendi

FAI/IRF İntikam Komplosu isimli Yunan anarşist grubun internet sitesinden yapılan açıklamada “Mihail Jlobitskiy, 22 Mart’ta el bombası ile RusKonsolosluğu’na yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendiğini vurguluyor” ifadeleri kullanıldı.
Kimliği bilinmeyen motosikletli iki kişi konsolosluğa 'el bombası' atmıştı. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı açıklanmıştı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak olayın faillerini bulmak için gereken her adımı atacağını duyurmuştu.
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