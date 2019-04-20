Ukrayna'da başkanlık koltuğu için yarışan Zelenskiy'in adaylığının düşürülmesi için dava açıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile seçimlerin birinci turunu önde tamamlayan Vladimir Zelenskiy'in adaylığının düşürülmesi için açılan davanın bugün görüşüleceği bildirildi.

Ukrayna Hissedarlar Birliği adlı sivil toplum kuruluşunun seçim gözlemcisi Avukat Andrey Hilko, Altıncı Temyiz İdare Mahkemesi'nin, kendisinin resmi gözlemci olarak Zelenskiy'in adaylığının düşürülmesi için açmış olduğu dava başvurusunu bugün görüşeceğini açıkladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Hilko, "Mahkeme, resmi gözlemci olarak sunmuş olduğum dava talebi ile ilgili işlem başlattı" ifadelerini paylaştı.

Hilko, mahkeme duruşmasının yerel saatle 21.00'de (TSİ ile aynı) yapılacağını kaydetti.

Başkan adayı Zelenskiy'in ‘seçmenlere rüşvet verdiği' gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi talep edildi.

Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda Poroşenko'ya verilen oy oranı yüzde 16.7 iken, daha önce siyaset deneyimi olmayan komedyen Vladimir Zelenskiy, halkın yüzde 30.2'sinin desteğini arkasına almıştı.

Seçimlerin ikinci turu ise yarın yapılacak.