Kayıt
15:39 25 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye- AB

    Alman basını: Türkiye AB'den uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    © AFP 2019 / GERARD CERLES
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 42

    Almanya'da yayınlanan Südkurier gazetesi, Alman siyasetçi Manfred Weber'in 'Türkiye'nin asla AB üyesi olamayacağı' yönündeki beyanlarını yorumlayarak "Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor. Erdoğan'ın kişisel hırsı Türk hakimiyeti altındaki bir Önasya etki alanı ve erkeklerin yön verdiği bir retro-İslam’dan yana" ifadelerine yer verdi.

    Federica Mogherini - Mevlüt Çavuşoğlu
    © AFP 2019 / Emmanuel Dunand
    AB: Türkiye ile ilişkilerimizin önemini teyit ediyoruz
    23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışan Alman siyasetçi Manfred Weber'in, "Türkiye’nin hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olmayacağı" ifadeleri tartışılmaya devam ediyor.

    'TÜRKİYE'DEKİ KÜRT AZINLIKLA KAVGA HALİNDE'

    Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Weber'in seçim kampanyası manifestosunda Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaştığı, bu sebepten ötürü Türkiye’nin AB üyeliğinin seçenekler arasında yer alamayacağı belirtiliyor. Konstanz'da yayımlanan Südkurier gazetesinin konuyla ilgili yorumu şöyle:

    "Manfred Weber şu sıralar bir şey söylediğinde çok dikkat çekiyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Avrupa Parlamentosu milletvekilinin adı, Brüksel'de yeni Avrupa Komisyonu Başkanlığı için geçiyor. Weber Türkiye'nin olası üyeliği konusunda dikkat çekici bir açıklıkta görüş bildirdi ve son derece açık bir şekilde reddetti. Bavyeralı siyasetçi haklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partisinin yükselişinden bu yana Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor. Erdoğan'ın kişisel hırsı Türk hakimiyeti altındaki bir Önasya etki alanı ve erkeklerin yön verdiği bir retro-İslam’dan yana. Avrupa değerleri onu sadece rahatsız ediyor. Basın özgürlüğünü parmaklıklar ardına yolladı, komşularıyla kavgalı. AKP Türkiye'deki Kürt azınlıkla da kavga halinde. Avrupa bu çok bilmiş kavgacıya evin anahtarını verirse aklını kaçırmış demektir."

    'EN AZINDAN SÖYLEYECEĞİNİ BAŞTAN SÖYLEDİ'

    Johannes Hahn
    John Thys
    Hahn: Türkiye AB üyelik projesini devam ettirmesin
    Neues Deutschland gazetesinin aynı konudaki yorumunda ise Weber’in açıklamalarının beklenen etkiyi yaratmadığı belirtilerek Türkiye’de AB’ye katılma konusunun artık gündemde olmadığına dikkat çekiliyor:

    "Weber en azından söyleyeceğini başından söyledi. CSU'lu politikacı Salı günü seçimin kazananı olarak AB Komisyonu Başkanı olursa Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerini sonlandırmak istediğini açıkladı. Ancak mesajın etkisi oldukça düşük. Çünkü 2005'te (!) başlayan katılım müzakereleri yıllardır adeta can çekişiyor. Buna ek olarak Boğaziçi'nde artık kimse Batı Birliği'ne katılmaktan bahsetmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü artırmak için bir prestij projesi olan AB'ye katılıma artık çoktandır ihtiyacı yok. Türk ekonomisi krizle boğuşsa da büyük ölçüde stabil. Ankara bölgesel ittifaklarda belirleyici bir müttefik. Ve Türkiye'nin elinde 'mülteci mutabakatı'yla AB'ye karşı bir koz bulunuyor."

    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Manfred Weber, Neues Deutschland, Südkurier
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Doğanın bahar tablosu
    Karikatür
    ABD Büyükelçisi, Rusya'yı Akdeniz'e gönderdikleri gemilerle tehdit etti
    İnfografik
    Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet