Bulgaristan Başsavcılığı, Mestan dosyasını kontrol altına aldı

© AA / Lokman İlhan Lütfi Mestan'dan Bulgaristan Türklerine milli azınlık statüsü verilmesi çağrısı

Bulgaristan Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tsatsarov’un Kırcali Savcılığı’na yardımcı güçlendirme talimatını verdiği bildirildi.

Soruşturmanın hukuksal karmaşıklığa sahip olduğu ve zanlının bilinen bir kişi olduğundan toplumun bu olaya güçlü ilgisinin söz konusu olduğunu belirten Tsatsarov, ölen çocuğun ailesinin talebinin de dikkate alındığını söyledi.

Daha önce Mestan, mahkemenin 10 bin leva (yaklaşık 5 bin euro) kefaletle serbest bırakma ve ülkeyi terk etme yasağı kararına itiraz etmiş ama bu itiraz reddedilmişti.

Kaza, 14 Nisan’da Kırcali bölgesinde meydana gelmişti. Yayılan bilgiye göre, DOST lideri Lütfi Mestan’ın yönetimindeki otomobil kavşaktan ana yola çıkarken, içinde 4 kişilik bir ailenin bulunduğu başka bir otomobille çarpışmıştı. Mestan’ın çarptığı öne sürülen otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybederken biri 9 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişiyse yaralanmıştı.