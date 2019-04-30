AB, Myanmar'a yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve bazı yetkilileri kapsayan yaptırımların süresini 30 Nisan 2020'ye kadar uzattığını duyurdu.

© REUTERS / Stringer BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Myanmar lideri Suu Kyi istifa etmeliydi

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve iç baskıda kullanılabilecek teçhizatın ihracatına ilişkin yaptırımların süresinin bir yıl uzatıldığı ifade edildi.

Yaptırımların Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletinde 'ciddi' insan hakları ihlalleri gerçekleştiren 14 üst düzey askeri yetkili ve polisi de kapsadığı aktarılan açıklamada, AB'nin söz konusu ihlallerden derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Myanmar hükümetine "gecikmeden" somut adım atma çağrısında bulunduğu kaydedildi.