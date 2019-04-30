AB, Myanmar'a yaptırımları uzattı

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve iç baskıda kullanılabilecek teçhizatın ihracatına ilişkin yaptırımların süresinin bir yıl uzatıldığı ifade edildi.
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Yaptırımların Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletinde 'ciddi' insan hakları ihlalleri gerçekleştiren 14 üst düzey askeri yetkili ve polisi de kapsadığı aktarılan açıklamada, AB'nin söz konusu ihlallerden derin endişe duyduğu belirtildi.
Açıklamada, AB'nin Myanmar hükümetine "gecikmeden" somut adım atma çağrısında bulunduğu kaydedildi.
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