Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı

© AFP 2019 / Bartosz Siedlik Polonya, ABD’den 414 milyon dolara füze sistemleri alıyor

Polonya televizyonuna konuşan Błaszczak, “Polonya’daki ABD askeri varlığının sayısal olarak güçlendirilmesiyle ilgili kararın alındığını söyleyebiliriz” dedi.

Anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini dile getiren bakan, “Görüşmeleri bu yıl içinde başarıyla sonuçlandırmak için iyi yoldayız” diye ekledi.

Daha önce Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ülkede daimi ABD üssü açmayı ve bu üsse Fort Trump adını vermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.