İngiltere Savunma Bakanı Williamson 'bilgi sızdırma soruşturması' sonrası görevden alındı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından "bilgi sızdırıldığıyla" ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı.

İngiltere Hükümet Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan bu kararı, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında elde edilen bilginin izinsiz olarak ifşa edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucu aldı” dendi.

Açıklamada ayrıca Başabakan May'in artık Williamson'a güvenemediği belirtildi.

Williamson'ın yerine Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt getirildi.

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin'in akıllı telefon devi Huawei'nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı geçen hafta Çarşamba günü basına sızmıştı.

Gavin Williamson Rusya’da skandal ifadeleriyle tanınıyor. Williamson, geçen yılın mart ayında 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesinin ardından Moskova’nın olası misillemesiyle ilgili “Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı” demişti. Moskova, Williamson’un bu ifadesini İngiliz diplomasisindeki gerilemeye bağlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Williamson’un muhtemelen yeterli eğitime sahip olmadığını söylemişti.