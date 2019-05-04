İngiltere'de Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı: Geleneksel partilere bağlılık azaldı

İngiltere’de 248 belediyede yapılan kısmi yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşarken, Liberal Demokrat Parti çok sayıda yeni belediye meclisi üyeliği elde etti.

© REUTERS / Simon Dawson İngiliz hasta: Brexit yüzünden hayat kurtaran kanser tedavisi yapılamıyor

Brexit krizindeki ülkede, 248 belediyede yapılan erken seçimlerde Muhafazakar Parti 1335 belediye meclisi üyeliğini ve 49 belediyeyi kaybetti.Ana muhalefetteki İşçi Partisi de 86 belediye meclisi üyeliği ile 6 belediyenin kontrolünü kaybederken, Liberal Demokrat Parti ile Yeşiller seçimin kazançlı partileri olarak öne çıktı.Oy sayımının tamamlandığı seçimde Liberal Demokrat Parti 750, Yeşil Parti 194 yeni belediye meclisi üyeliği kazandı. Liberaller seçimde 12 yeni belediyeyi de ele geçirdi.Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ise seçimde 145 belediye meclisi üyeliğini kaybetti.Kısmi yerel seçim sonuçlarından genel seçime yönelik yapılan projeksiyona göre Muhafazakar Parti de İşçi Partisi de oyların yüzde 28’ini alırken, Liberallerin oy oranı yüzde 19’a çıktı.Ülkede 2017 yılında yağılan erken genel seçimde Muhafazakarlar yüzde 42,4, İşçi Partisi yüzde 40, Liberaller de yüzde 7,4 oy oranına ulaşmıştı.

KUZEY İRLANDA'DA DENGELER DEĞİŞMEDİ

Kuzey İrlanda'da da 11 belediyede gidilen seçimlerde ise dengeler çok değişmedi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) 2 belediye meclisi üyeliğini, ayrılıkçı parti Sinn Fein de seçimde sadece 1 belediye meclisi üyeliğini yitirdi.